https://crimea.ria.ru/20230806/v-sevastopole-na-myse-khrustalnyy-ustanovyat-pushki-1130543053.html

В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки

В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки - РИА Новости Крым, 06.08.2023

В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки

В Севастополе рядом с обелиском "Штык и парус" который сейчас находится на реставрации, установят точные копии пушек Александровской береговой батареи,... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T10:06

2023-08-06T10:06

2023-08-06T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе рядом с обелиском "Штык и парус" который сейчас находится на реставрации, установят точные копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что реставрация обелиска "Городу-Герою Севастополю", больше известного как "Штык и парус", идет сейчас "полным ходом". И уже ясна главная ошибка при создании монумента, который с годами стал разрушаться, хотя он сделан из довольно крепкого инкерманского камня. "Реставраторы подтверждают, что одной из ошибок при создании обелиска было использование креплений из обычного металла, которые ржавели, портили подтеками белый инкерманский камень или вовсе приводили к тому, что плиты отваливались. Кроме того, на объекте отсутствовало какое-либо водоотведение, и дождь годами старательно работал над тем, чтобы вымыть основу. Гранитные плиты тоже стали отходить", – рассказал губернатор.Сейчас используются крепления из нержавейки, а в основании сделана армированная силовая плита и проложено водоотведение. Самые непростые работы – облицовка обелиска, высотой более 60 метров: работы высотные, а плиты тяжелые – одна весит 60 кг.Есть и небольшие, но примечательные открытия: при реставрации здесь барельефа скульптора монумента – Станислава Чижа, автора множества памятников в Севастополе, обнаружен его автограф.По словам Развожаева, пройти к обновленному обелиску можно будет с набережной, а не с территории Морского гидрофизического института, как это было десятилетиями.Обелиск "Штык и парус" на мысе Хрустальный в Севастополе был построен в 1977 году и с тех пор никогда не ремонтировался. Сейчас его реставрируют за более чем 730 млн рублей. Ранее и. о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов объяснил РИА Новости Крым, почему сумма так велика. Работы выполняет местная компания ООО "Севпроектмонтаж", завершить их планировали до конца текущего года.Читайте также на РИА новости Крым: В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям городаМузей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году150 россиян и десять турок: как строят Соборную мечеть в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, михаил развожаев, памятники севастополя, штык и парус, общество, крым в истории: секреты, факты, фото, история