Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230806/v-sevastopole-na-myse-khrustalnyy-ustanovyat-pushki-1130543053.html
В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки
В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки - РИА Новости Крым, 06.08.2023
В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки
В Севастополе рядом с обелиском "Штык и парус" который сейчас находится на реставрации, установят точные копии пушек Александровской береговой батареи,... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T10:06
2023-08-06T10:06
новости крыма
севастополь
михаил развожаев
памятники севастополя
штык и парус
общество
крым в истории: секреты, факты, фото
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/05/1130557584_28:0:842:458_1920x0_80_0_0_e9fb6ae1cdc1533651df4aff164a4248.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе рядом с обелиском "Штык и парус" который сейчас находится на реставрации, установят точные копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что реставрация обелиска "Городу-Герою Севастополю", больше известного как "Штык и парус", идет сейчас "полным ходом". И уже ясна главная ошибка при создании монумента, который с годами стал разрушаться, хотя он сделан из довольно крепкого инкерманского камня. "Реставраторы подтверждают, что одной из ошибок при создании обелиска было использование креплений из обычного металла, которые ржавели, портили подтеками белый инкерманский камень или вовсе приводили к тому, что плиты отваливались. Кроме того, на объекте отсутствовало какое-либо водоотведение, и дождь годами старательно работал над тем, чтобы вымыть основу. Гранитные плиты тоже стали отходить", – рассказал губернатор.Сейчас используются крепления из нержавейки, а в основании сделана армированная силовая плита и проложено водоотведение. Самые непростые работы – облицовка обелиска, высотой более 60 метров: работы высотные, а плиты тяжелые – одна весит 60 кг.Есть и небольшие, но примечательные открытия: при реставрации здесь барельефа скульптора монумента – Станислава Чижа, автора множества памятников в Севастополе, обнаружен его автограф.По словам Развожаева, пройти к обновленному обелиску можно будет с набережной, а не с территории Морского гидрофизического института, как это было десятилетиями.Обелиск "Штык и парус" на мысе Хрустальный в Севастополе был построен в 1977 году и с тех пор никогда не ремонтировался. Сейчас его реставрируют за более чем 730 млн рублей. Ранее и. о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов объяснил РИА Новости Крым, почему сумма так велика. Работы выполняет местная компания ООО "Севпроектмонтаж", завершить их планировали до конца текущего года.Читайте также на РИА новости Крым: В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям городаМузей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году150 россиян и десять турок: как строят Соборную мечеть в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/05/1130557584_231:0:842:458_1920x0_80_0_0_ffebf120d64ddc646604c73feab5a133.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, севастополь, михаил развожаев, памятники севастополя, штык и парус, общество, крым в истории: секреты, факты, фото, история
В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки

В Севастополе на мысе Хрустальный у обелиска установят копии пушек Александровской батареи

10:06 06.08.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе на мысе Хрустальном у обелиска установят копии пушек Александровской батареи
В Севастополе на мысе Хрустальном у обелиска установят копии пушек Александровской батареи
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе рядом с обелиском "Штык и парус" который сейчас находится на реставрации, установят точные копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Решено вернуть на террасу обелиска пушки, которые были найдены при его строительстве и относились к Александровской батарее. Пушки давно переехали в Музей обороны Севастополя, но на обелиск установят их отлитые копии", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что реставрация обелиска "Городу-Герою Севастополю", больше известного как "Штык и парус", идет сейчас "полным ходом". И уже ясна главная ошибка при создании монумента, который с годами стал разрушаться, хотя он сделан из довольно крепкого инкерманского камня.
"Реставраторы подтверждают, что одной из ошибок при создании обелиска было использование креплений из обычного металла, которые ржавели, портили подтеками белый инкерманский камень или вовсе приводили к тому, что плиты отваливались. Кроме того, на объекте отсутствовало какое-либо водоотведение, и дождь годами старательно работал над тем, чтобы вымыть основу. Гранитные плиты тоже стали отходить", – рассказал губернатор.
Сейчас используются крепления из нержавейки, а в основании сделана армированная силовая плита и проложено водоотведение. Самые непростые работы – облицовка обелиска, высотой более 60 метров: работы высотные, а плиты тяжелые – одна весит 60 кг.
Есть и небольшие, но примечательные открытия: при реставрации здесь барельефа скульптора монумента – Станислава Чижа, автора множества памятников в Севастополе, обнаружен его автограф.
По словам Развожаева, пройти к обновленному обелиску можно будет с набережной, а не с территории Морского гидрофизического института, как это было десятилетиями.
Обелиск "Штык и парус" на мысе Хрустальный в Севастополе был построен в 1977 году и с тех пор никогда не ремонтировался. Сейчас его реставрируют за более чем 730 млн рублей. Ранее и. о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов объяснил РИА Новости Крым, почему сумма так велика. Работы выполняет местная компания ООО "Севпроектмонтаж", завершить их планировали до конца текущего года.
Читайте также на РИА новости Крым:
В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города
Музей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году
150 россиян и десять турок: как строят Соборную мечеть в Крыму
 
Новости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевПамятники СевастополяШтык и парусОбществоКрым в истории: секреты, факты, фотоИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки
09:47В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец
09:32Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
09:15В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%
08:53ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог
08:23Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
08:01Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры
00:01Пик жары: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
22:59В Донецке после удара ВСУ кассетными боеприпасами горит университет
22:09В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
20:59Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей недели
20:36Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты
20:02Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы
19:52Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
19:25Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка
19:11Когда отремонтируют танкер "Сиг" после атаки беспилотника у берегов Крыма
18:44Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13
18:27Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полей
17:50Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30
Лента новостейМолния