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На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь - РИА Новости Крым, 07.05.2024
На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
Вечный огонь в преддверии Дня Победы зажгли на отреставрированном мемориале солдатской славы в селе Брилевка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T19:40
2024-05-07T19:40
2024-05-07T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вечный огонь в преддверии Дня Победы зажгли на отреставрированном мемориале солдатской славы в селе Брилевка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.В ведомстве подчеркнули, что главными гостями мероприятия стали школьники Брилевской школы. Так, именно им предстоит продолжать героические традиции своих предков.В ведомстве подчеркнули, что традиция восстанавливать памятники героям Великой Отечественной войны стала отличительной особенностью новых регионов, в которых за годы существования Украины старались заставить забыть свою историю.В Мариуполе Росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки в преддверии Дня Победы восстановили мемориал погибшим красноармейцам.2 мая в Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдатаКрымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистовЗачем Украина уничтожает памятники советским солдатам - Константинов
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новости, херсонская область, память, великая отечественная война, памятники, вечный огонь, алешки, новые регионы россии
На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
В Херсонской области восстановили мемориал солдатской славы и зажгли вечный огонь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вечный огонь в преддверии Дня Победы зажгли на отреставрированном мемориале солдатской славы в селе Брилевка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
В ведомстве подчеркнули, что главными гостями мероприятия стали школьники Брилевской школы. Так, именно им предстоит продолжать героические традиции своих предков.
"Восстановление исторической памяти дает надежду на светлое будущее этих молодых граждан России", - сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что традиция восстанавливать памятники героям Великой Отечественной войны стала отличительной особенностью новых регионов, в которых за годы существования Украины старались заставить забыть свою историю.
В Мариуполе Росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки в преддверии Дня Победы восстановили мемориал погибшим красноармейцам.
2 мая в Феодосии состоялась
торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство".
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