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На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь

На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь - РИА Новости Крым, 07.05.2024

На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь

Вечный огонь в преддверии Дня Победы зажгли на отреставрированном мемориале солдатской славы в селе Брилевка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T19:40

2024-05-07T19:40

2024-05-07T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вечный огонь в преддверии Дня Победы зажгли на отреставрированном мемориале солдатской славы в селе Брилевка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.В ведомстве подчеркнули, что главными гостями мероприятия стали школьники Брилевской школы. Так, именно им предстоит продолжать героические традиции своих предков.В ведомстве подчеркнули, что традиция восстанавливать памятники героям Великой Отечественной войны стала отличительной особенностью новых регионов, в которых за годы существования Украины старались заставить забыть свою историю.В Мариуполе Росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки в преддверии Дня Победы восстановили мемориал погибшим красноармейцам.2 мая в Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдатаКрымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистовЗачем Украина уничтожает памятники советским солдатам - Константинов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, память, великая отечественная война, памятники, вечный огонь, алешки, новые регионы россии