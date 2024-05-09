Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе прошли праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Великой Победы
В Симферополе праздничные мероприятия прошли у мемориала на Воинском кладбище и в парке имени Гагарина
В Симферополе праздничные мероприятия прошли у мемориала на Воинском кладбище и в парке имени Гагарина
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Отдать дань памяти героям войны пришли ветераны и к памятнику освободителям Симферополя Танку Т-34
Отдать дань памяти героям войны пришли ветераны и к памятнику освободителям Симферополя Танку Т-34
Здесь же приклонили колено и участники мото- автопробега
Здесь же приклонили колено и участники мото- автопробега
По улицам крымской столицы проехали ретромашины со знаменами Победы
По улицам крымской столицы проехали ретромашины со знаменами Победы
В течение всего дня люди приходят к памятникам семьями, чтобы поклониться освободителям
В течение всего дня люди приходят к памятникам семьями, чтобы поклониться освободителям
В центре города установили тематические инсталляции и фотозоны
В центре города установили тематические инсталляции и фотозоны
А жители города вышли на прогулку с портретами своих героев
А жители города вышли на прогулку с портретами своих героев
В Ялте жители гости города возложили цветы к мемориальному комплексу "Холм Славы"
В Ялте жители гости города возложили цветы к мемориальному комплексу "Холм Славы"
На аллее художников на Пушкинском бульваре проходит городская акция "Бессмертный полк: панно памяти героев. Лики Победы"
На аллее художников на Пушкинском бульваре проходит городская акция "Бессмертный полк: панно памяти героев. Лики Победы"
Сюда ялтинцы принесли фотографии своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной
Сюда ялтинцы принесли фотографии своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной
А во дворах домов, где живут ветераны, прошли праздничные концерты
А во дворах домов, где живут ветераны, прошли праздничные концерты
В городе-герое Керчи руководители администрации, местные депутаты и горожане возложили цветы к Вечному Огню в сквере Славы
В городе-герое Керчи руководители администрации, местные депутаты и горожане возложили цветы к Вечному Огню в сквере Славы
Здесь на гранитных плитах высечены имена Героев Советского Союза, а также вписаны дивизии, получивших почетное наименование "Керченские"
Здесь на гранитных плитах высечены имена Героев Советского Союза, а также вписаны дивизии, получивших почетное наименование "Керченские"
Также на горе Митридат состоялся торжественный митинг, церемония возложения цветов, поднятие копии Знамени Победы и раздача георгиевских лент
Также на горе Митридат состоялся торжественный митинг, церемония возложения цветов, поднятие копии Знамени Победы и раздача георгиевских лент
В городе воинской славы Феодосии состоялась церемония закрытия "Вахты памяти поколений – Пост № 1"...
В городе воинской славы Феодосии состоялась церемония закрытия "Вахты памяти поколений – Пост № 1"...
... и торжественный митинг в честь Дня Победы
... и торжественный митинг в честь Дня Победы
В Бахчисарае также состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, памятным знакам и местам боев и братских захоронений
В Бахчисарае также состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, памятным знакам и местам боев и братских захоронений
Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания
Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания
Кроме того, в городе состоялся масштабный праздничный автопробег, и традиционные акции "Георгиевская лента" и "Солдатская каша"
Кроме того, в городе состоялся масштабный праздничный автопробег, и традиционные акции "Георгиевская лента" и "Солдатская каша"
В Севастополе утром цветы возложили у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 годов
В Севастополе утром цветы возложили у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 годов
В городе установлены тематические фотозоны
В городе установлены тематические фотозоны
Организована и работа полевой почты
Организована и работа полевой почты
Праздничное настроение царит повсеместно
Праздничное настроение царит повсеместно
На Приморском бульваре развернулась "Стена памяти"
На Приморском бульваре развернулась "Стена памяти"
А на стенде рядом взрослые и дети пишут свои поздравления и пожелания по случаю Дня Победы
А на стенде рядом взрослые и дети пишут свои поздравления и пожелания по случаю Дня Победы
Горожане также могут увидеть портреты участников Крымской наступательной операции 1944 года и снимки послевоенного города
Горожане также могут увидеть портреты участников Крымской наступательной операции 1944 года и снимки послевоенного города
В парке Победы в Севастополе и в Балаклаве работает полевая кухня
В парке Победы в Севастополе и в Балаклаве работает полевая кухня
В Симферополе праздничные мероприятия прошли у мемориала на Воинском кладбище и в парке имени Гагарина
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Отдать дань памяти героям войны пришли ветераны и к памятнику освободителям Симферополя Танку Т-34
Здесь же приклонили колено и участники мото- автопробега
По улицам крымской столицы проехали ретромашины со знаменами Победы
В течение всего дня люди приходят к памятникам семьями, чтобы поклониться освободителям
В центре города установили тематические инсталляции и фотозоны
А жители города вышли на прогулку с портретами своих героев
В Ялте жители гости города возложили цветы к мемориальному комплексу "Холм Славы"
На аллее художников на Пушкинском бульваре проходит городская акция "Бессмертный полк: панно памяти героев. Лики Победы"
Сюда ялтинцы принесли фотографии своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной
А во дворах домов, где живут ветераны, прошли праздничные концерты
В городе-герое Керчи руководители администрации, местные депутаты и горожане возложили цветы к Вечному Огню в сквере Славы
Здесь на гранитных плитах высечены имена Героев Советского Союза, а также вписаны дивизии, получивших почетное наименование "Керченские"
Также на горе Митридат состоялся торжественный митинг, церемония возложения цветов, поднятие копии Знамени Победы и раздача георгиевских лент
В городе воинской славы Феодосии состоялась церемония закрытия "Вахты памяти поколений – Пост № 1"...
... и торжественный митинг в честь Дня Победы
В Бахчисарае также состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, памятным знакам и местам боев и братских захоронений
Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания
Кроме того, в городе состоялся масштабный праздничный автопробег, и традиционные акции "Георгиевская лента" и "Солдатская каша"
В Севастополе утром цветы возложили у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 годов
В городе установлены тематические фотозоны
Организована и работа полевой почты
Праздничное настроение царит повсеместно
На Приморском бульваре развернулась "Стена памяти"
А на стенде рядом взрослые и дети пишут свои поздравления и пожелания по случаю Дня Победы
Горожане также могут увидеть портреты участников Крымской наступательной операции 1944 года и снимки послевоенного города
В парке Победы в Севастополе и в Балаклаве работает полевая кухня