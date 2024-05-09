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Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе
Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе
В городах и районах Крыма и Севастополя состоялись праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, на РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T16:46
2024-05-09T16:46
крым
севастополь
9 мая
победа
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
праздники и памятные даты
фото
симферополь
ялта
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В городах и районах Крыма и Севастополя состоялись праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, на полуострове по соображениям безопасности отменены военные парады, шествие "Бессмертного полка" и массовые мероприятия на открытых площадках. Однако крымчане воздают дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и чтут память погибших. Как прошло 9 мая в регионе - в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240509/prazdnichnykh-salyutov-v-krymu-v-den-pobedy-ne-budet--aksenov-1137162391.html
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, 9 мая, победа, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, праздники и памятные даты, фото, симферополь, ялта, керчь, феодосия, бахчисарай
Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе прошли праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Великой Победы

16:46 09.05.2024
 
© Пресс-служба администрации КерчиПразднование 9 мая в Керчи
Празднование 9 мая в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
Читать в
В городах и районах Крыма и Севастополя состоялись праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, на полуострове по соображениям безопасности отменены военные парады, шествие "Бессмертного полка" и массовые мероприятия на открытых площадках. Однако крымчане воздают дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и чтут память погибших.
Как прошло 9 мая в регионе - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе праздничные мероприятия прошли у мемориала на Воинском кладбище и в парке имени Гагарина

Вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Симферополе
1 из 28

В Симферополе праздничные мероприятия прошли у мемориала на Воинском кладбище и в парке имени Гагарина

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина

Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
2 из 28

Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Отдать дань памяти героям войны пришли ветераны и к памятнику освободителям Симферополя Танку Т-34

Празднование Дня Победы в Симферополе
3 из 28

Отдать дань памяти героям войны пришли ветераны и к памятнику освободителям Симферополя Танку Т-34

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здесь же приклонили колено и участники мото- автопробега

Празднование Дня Победы в Симферополе
4 из 28

Здесь же приклонили колено и участники мото- автопробега

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По улицам крымской столицы проехали ретромашины со знаменами Победы

Празднование Дня Победы в Симферополе
5 из 28

По улицам крымской столицы проехали ретромашины со знаменами Победы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В течение всего дня люди приходят к памятникам семьями, чтобы поклониться освободителям

Празднование Дня Победы в Симферополе
6 из 28

В течение всего дня люди приходят к памятникам семьями, чтобы поклониться освободителям

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В центре города установили тематические инсталляции и фотозоны

Празднование Дня Победы в Симферополе
7 из 28

В центре города установили тематические инсталляции и фотозоны

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А жители города вышли на прогулку с портретами своих героев

Празднование Дня Победы в Симферополе
8 из 28

А жители города вышли на прогулку с портретами своих героев

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

В Ялте жители гости города возложили цветы к мемориальному комплексу "Холм Славы"

Возложение цветов на Холме Славы в Ялте
9 из 28

В Ялте жители гости города возложили цветы к мемориальному комплексу "Холм Славы"

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

На аллее художников на Пушкинском бульваре проходит городская акция "Бессмертный полк: панно памяти героев. Лики Победы"

В Ялте на Аллее художников разместили стену с фото героев войны
10 из 28

На аллее художников на Пушкинском бульваре проходит городская акция "Бессмертный полк: панно памяти героев. Лики Победы"

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Сюда ялтинцы принесли фотографии своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной

В Ялте на Аллее художников разместили стену с фото героев войны
11 из 28

Сюда ялтинцы принесли фотографии своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

А во дворах домов, где живут ветераны, прошли праздничные концерты

Концерт для ветерана Великой Отечественной войны в Ялте
12 из 28

А во дворах домов, где живут ветераны, прошли праздничные концерты

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Пресс-служба администрации Керчи

В городе-герое Керчи руководители администрации, местные депутаты и горожане возложили цветы к Вечному Огню в сквере Славы

Празднование 9 мая в Керчи
13 из 28

В городе-герое Керчи руководители администрации, местные депутаты и горожане возложили цветы к Вечному Огню в сквере Славы

© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи

Здесь на гранитных плитах высечены имена Героев Советского Союза, а также вписаны дивизии, получивших почетное наименование "Керченские"

Празднование 9 мая в Керчи
14 из 28

Здесь на гранитных плитах высечены имена Героев Советского Союза, а также вписаны дивизии, получивших почетное наименование "Керченские"

© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи

Также на горе Митридат состоялся торжественный митинг, церемония возложения цветов, поднятие копии Знамени Победы и раздача георгиевских лент

Празднование 9 мая в Керчи
15 из 28

Также на горе Митридат состоялся торжественный митинг, церемония возложения цветов, поднятие копии Знамени Победы и раздача георгиевских лент

© Пресс-служба администрации Керчи
© Telegram-канал Моя Феодосия Z

В городе воинской славы Феодосии состоялась церемония закрытия "Вахты памяти поколений – Пост № 1"...

Празднования 9 мая в Феодосии
16 из 28

В городе воинской славы Феодосии состоялась церемония закрытия "Вахты памяти поколений – Пост № 1"...

© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия Z

... и торжественный митинг в честь Дня Победы

Празднования 9 мая в Феодосии
17 из 28

... и торжественный митинг в честь Дня Победы

© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Администрация г. Бахчисарая

В Бахчисарае также состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, памятным знакам и местам боев и братских захоронений

Празднование 9 мая в Бахчисарае
18 из 28

В Бахчисарае также состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, памятным знакам и местам боев и братских захоронений

© Администрация г. Бахчисарая
© Администрация г. Бахчисарая

Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания

Празднование 9 мая в Бахчисарае
19 из 28

Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания

© Администрация г. Бахчисарая
© РИА Новости Крым

Кроме того, в городе состоялся масштабный праздничный автопробег, и традиционные акции "Георгиевская лента" и "Солдатская каша"

Праздничный автопробег в Бахчисарае в честь 9 мая
20 из 28

Кроме того, в городе состоялся масштабный праздничный автопробег, и традиционные акции "Георгиевская лента" и "Солдатская каша"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Севастополе утром цветы возложили у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 годов

Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
21 из 28

В Севастополе утром цветы возложили у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 годов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В городе установлены тематические фотозоны

Празднование Дня Победы в Севастополе
22 из 28

В городе установлены тематические фотозоны

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Организована и работа полевой почты

Полевая почта в Севастополе в рамках празднования Дня Победы
23 из 28

Организована и работа полевой почты

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Праздничное настроение царит повсеместно

Празднование Дня Победы в Севастополе
24 из 28

Праздничное настроение царит повсеместно

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На Приморском бульваре развернулась "Стена памяти"

Празднование Дня Победы в Севастополе
25 из 28

На Приморском бульваре развернулась "Стена памяти"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

А на стенде рядом взрослые и дети пишут свои поздравления и пожелания по случаю Дня Победы

Празднование Дня Победы в Севастополе
26 из 28

А на стенде рядом взрослые и дети пишут свои поздравления и пожелания по случаю Дня Победы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Горожане также могут увидеть портреты участников Крымской наступательной операции 1944 года и снимки послевоенного города

Празднование Дня Победы в Севастополе
27 из 28

Горожане также могут увидеть портреты участников Крымской наступательной операции 1944 года и снимки послевоенного города

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В парке Победы в Севастополе и в Балаклаве работает полевая кухня

Празднование Дня Победы в Севастополе
28 из 28

В парке Победы в Севастополе и в Балаклаве работает полевая кухня

© РИА Новости Крым
1 из 28

В Симферополе праздничные мероприятия прошли у мемориала на Воинском кладбище и в парке имени Гагарина

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 28

Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 28

Отдать дань памяти героям войны пришли ветераны и к памятнику освободителям Симферополя Танку Т-34

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 28

Здесь же приклонили колено и участники мото- автопробега

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 28

По улицам крымской столицы проехали ретромашины со знаменами Победы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 28

В течение всего дня люди приходят к памятникам семьями, чтобы поклониться освободителям

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 28

В центре города установили тематические инсталляции и фотозоны

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 28

А жители города вышли на прогулку с портретами своих героев

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 28

В Ялте жители гости города возложили цветы к мемориальному комплексу "Холм Славы"

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
10 из 28

На аллее художников на Пушкинском бульваре проходит городская акция "Бессмертный полк: панно памяти героев. Лики Победы"

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
11 из 28

Сюда ялтинцы принесли фотографии своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
12 из 28

А во дворах домов, где живут ветераны, прошли праздничные концерты

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
13 из 28

В городе-герое Керчи руководители администрации, местные депутаты и горожане возложили цветы к Вечному Огню в сквере Славы

© Пресс-служба администрации Керчи
14 из 28

Здесь на гранитных плитах высечены имена Героев Советского Союза, а также вписаны дивизии, получивших почетное наименование "Керченские"

© Пресс-служба администрации Керчи
15 из 28

Также на горе Митридат состоялся торжественный митинг, церемония возложения цветов, поднятие копии Знамени Победы и раздача георгиевских лент

© Пресс-служба администрации Керчи
16 из 28

В городе воинской славы Феодосии состоялась церемония закрытия "Вахты памяти поколений – Пост № 1"...

© Telegram-канал Моя Феодосия Z
17 из 28

... и торжественный митинг в честь Дня Победы

© Telegram-канал Моя Феодосия Z
18 из 28

В Бахчисарае также состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, памятным знакам и местам боев и братских захоронений

© Администрация г. Бахчисарая
19 из 28

Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания

© Администрация г. Бахчисарая
20 из 28

Кроме того, в городе состоялся масштабный праздничный автопробег, и традиционные акции "Георгиевская лента" и "Солдатская каша"

© РИА Новости Крым
21 из 28

В Севастополе утром цветы возложили у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 годов

© РИА Новости Крым
22 из 28

В городе установлены тематические фотозоны

© РИА Новости Крым
23 из 28

Организована и работа полевой почты

© РИА Новости Крым
24 из 28

Праздничное настроение царит повсеместно

© РИА Новости Крым
25 из 28

На Приморском бульваре развернулась "Стена памяти"

© РИА Новости Крым
26 из 28

А на стенде рядом взрослые и дети пишут свои поздравления и пожелания по случаю Дня Победы

© РИА Новости Крым
27 из 28

Горожане также могут увидеть портреты участников Крымской наступательной операции 1944 года и снимки послевоенного города

© РИА Новости Крым
28 из 28

В парке Победы в Севастополе и в Балаклаве работает полевая кухня

© РИА Новости Крым
Празднование Дня Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
13:48
Праздничных салютов в Крыму и Севастополе в День Победы не будет
 
КрымСевастополь9 маяПобедаКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаПраздники и памятные датыФотоСимферопольЯлтаКерчьФеодосияБахчисарай
 
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