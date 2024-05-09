https://crimea.ria.ru/20240509/avtoprobegi-i-kontserty-vo-dvorakh-den-pobedy-v-krymu-i-sevastopole--1137170560.html

Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе

Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе

В городах и районах Крыма и Севастополя состоялись праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, на РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T16:46

2024-05-09T16:46

2024-05-09T16:46

крым

севастополь

9 мая

победа

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

праздники и памятные даты

фото

симферополь

ялта

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В городах и районах Крыма и Севастополя состоялись праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, на полуострове по соображениям безопасности отменены военные парады, шествие "Бессмертного полка" и массовые мероприятия на открытых площадках. Однако крымчане воздают дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и чтут память погибших. Как прошло 9 мая в регионе - в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240509/prazdnichnykh-salyutov-v-krymu-v-den-pobedy-ne-budet--aksenov-1137162391.html

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2024

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