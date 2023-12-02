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В Севастополе возобновляют движение катера
В Севастополе возобновляют движение катера - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Севастополе возобновляют движение катера
В Севастополе возобновляется катерное сообщение на одной из линий движения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T19:45
2023-12-02T19:45
2023-12-02T19:47
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляется катерное сообщение на одной из линий движения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также губернатор сообщил, что ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" завтра, 3 декабря, запускает работу дежурного катера с 5:30 от причала 146 (Центр) до 06:00. Дежурный катер опять выйдет на линию в 22.00. С 06:15 с небольшим интервалом начнут курсировать три основных катера. Окончание работы катеров 23:45.Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20231201/shtorm-voda-i-mechet-glavnoe-iz-intervyu-aksenova-sputniku-v-krymu-1133246338.html
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севастополь, новости крыма, крым, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
В Севастополе возобновляют движение катера
Катера в Севастополе частично запустят в воскресенье на линии Нахимова – Захарова
19:45 02.12.2023 (обновлено: 19:47 02.12.2023)