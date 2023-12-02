https://crimea.ria.ru/20231202/v-sevastopole-vozobnovlyayut-dvizhenie-katera-1133268558.html

В Севастополе возобновляют движение катера

В Севастополе возобновляют движение катера - РИА Новости Крым, 02.12.2023

В Севастополе возобновляют движение катера

В Севастополе возобновляется катерное сообщение на одной из линий движения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T19:45

2023-12-02T19:45

2023-12-02T19:47

севастополь

новости крыма

крым

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133268361_0:0:1029:579_1920x0_80_0_0_d7d68cd1487d0aabd19530322c7a8890.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляется катерное сообщение на одной из линий движения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также губернатор сообщил, что ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" завтра, 3 декабря, запускает работу дежурного катера с 5:30 от причала 146 (Центр) до 06:00. Дежурный катер опять выйдет на линию в 22.00. С 06:15 с небольшим интервалом начнут курсировать три основных катера. Окончание работы катеров 23:45.Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20231201/shtorm-voda-i-mechet-glavnoe-iz-intervyu-aksenova-sputniku-v-krymu-1133246338.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, крым, морской транспорт, паромы и катера в севастополе