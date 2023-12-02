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В Севастополе возобновляют движение катера - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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В Севастополе возобновляют движение катера
В Севастополе возобновляют движение катера - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Севастополе возобновляют движение катера
В Севастополе возобновляется катерное сообщение на одной из линий движения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T19:45
2023-12-02T19:47
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морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляется катерное сообщение на одной из линий движения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также губернатор сообщил, что ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" завтра, 3 декабря, запускает работу дежурного катера с 5:30 от причала 146 (Центр) до 06:00. Дежурный катер опять выйдет на линию в 22.00. С 06:15 с небольшим интервалом начнут курсировать три основных катера. Окончание работы катеров 23:45.Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
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севастополь, новости крыма, крым, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
В Севастополе возобновляют движение катера

Катера в Севастополе частично запустят в воскресенье на линии Нахимова – Захарова

19:45 02.12.2023 (обновлено: 19:47 02.12.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляется катерное сообщение на одной из линий движения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть)", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Также губернатор сообщил, что ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" завтра, 3 декабря, запускает работу дежурного катера с 5:30 от причала 146 (Центр) до 06:00. Дежурный катер опять выйдет на линию в 22.00. С 06:15 с небольшим интервалом начнут курсировать три основных катера. Окончание работы катеров 23:45.
Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море.
Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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