https://crimea.ria.ru/20240509/krymskie-spasateli-vodruzili-znamya-pobedy-na-vershine-ay-petri-1137171045.html

Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри

Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри

В День Победы спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" традиционно поднялись на "зубцы" горы Ай-Петри и установили там копию Знамени... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T21:32

2024-05-09T21:32

2024-05-09T21:32

ай-петри

день победы

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память

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история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В День Победы спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" традиционно поднялись на "зубцы" горы Ай-Петри и установили там копию Знамени Победы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.Акция проводится ежегодно независимо от погодных условий, с соблюдением всех мер предосторожности. Начало ей положили сотрудники Контрольно-спасательной службы Крыма. На протяжении более 40 лет они 9 мая ровно в 10:00 водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра.После воссоединения Крыма с Россией эту традицию продолжили спасатели "КРЫМ-СПАС".Накануне спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая в Крыму. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь – Ялта.Копии Замени Победы спасатели также установили на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе и Ак-Кая под Белогорском.Читайте также на РИА Новости Крым:О подвигах и славе: история монумента над Керченским проливомВ Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне

ай-петри

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ай-петри, день победы, новости крыма, горы крыма, "крым-спас", память, великая отечественная война, история