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Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри
Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри
В День Победы спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" традиционно поднялись на "зубцы" горы Ай-Петри и установили там копию Знамени... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T21:32
2024-05-09T21:32
ай-петри
день победы
новости крыма
горы крыма
"крым-спас"
память
великая отечественная война
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В День Победы спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" традиционно поднялись на "зубцы" горы Ай-Петри и установили там копию Знамени Победы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.Акция проводится ежегодно независимо от погодных условий, с соблюдением всех мер предосторожности. Начало ей положили сотрудники Контрольно-спасательной службы Крыма. На протяжении более 40 лет они 9 мая ровно в 10:00 водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра.После воссоединения Крыма с Россией эту традицию продолжили спасатели "КРЫМ-СПАС".Накануне спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая в Крыму. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь – Ялта.Копии Замени Победы спасатели также установили на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе и Ак-Кая под Белогорском.Читайте также на РИА Новости Крым:О подвигах и славе: история монумента над Керченским проливомВ Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ай-петри, день победы, новости крыма, горы крыма, "крым-спас", память, великая отечественная война, история
Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри

Спасатели Крыма традиционно водрузили Знамя Победы на "зубцах" горы Ай-Петри

21:32 09.05.2024
 
© МЧС Республики КрымЗнамя Победы на вершине Ай-Петри
Знамя Победы на вершине Ай-Петри
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В День Победы спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" традиционно поднялись на "зубцы" горы Ай-Петри и установили там копию Знамени Победы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

"На горе Ай-Петри сегодня в десятый раз спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда в полной альпинисткой экипировке поднялись на так называемые "зубцы" и установили там Знамя Победы", – говорится в сообщении.

© МЧС Республики КрымСпасатели Крыма традиционно водрузили Знамя Победы на "зубцах" горы Ай-Петри
Спасатели Крыма традиционно водрузили Знамя Победы на зубцах горы Ай-Петри
© МЧС Республики Крым
Спасатели Крыма традиционно водрузили Знамя Победы на "зубцах" горы Ай-Петри
Акция проводится ежегодно независимо от погодных условий, с соблюдением всех мер предосторожности. Начало ей положили сотрудники Контрольно-спасательной службы Крыма. На протяжении более 40 лет они 9 мая ровно в 10:00 водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра.
После воссоединения Крыма с Россией эту традицию продолжили спасатели "КРЫМ-СПАС".
Накануне спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая в Крыму. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь – Ялта.
Копии Замени Победы спасатели также установили на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе и Ак-Кая под Белогорском.
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Ай-ПетриДень ПобедыНовости КрымаГоры Крыма"КРЫМ-СПАС"ПамятьВеликая Отечественная войнаИстория
 
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21:52Главные события и заявления дня: 9 мая
21:32Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри
21:10Автовокзал в Ялте капитально отремонтируют
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