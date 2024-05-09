https://crimea.ria.ru/20240509/o-podvigakh-i-slave-istoriya-monumenta-nad-kerchenskim-prolivom--1136975417.html

О подвигах и славе: история монумента над Керченским проливом

О подвигах и славе: история монумента над Керченским проливом - РИА Новости Крым, 09.05.2024

О подвигах и славе: история монумента над Керченским проливом

Первым монументом в память о Великой Отечественной войне на территории бывшего СССР стала стела на горе Митридат в Керчи. Возвышающаяся над героическим городом, РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T16:27

2024-05-09T16:27

2024-05-09T16:02

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Первым монументом в память о Великой Отечественной войне на территории бывшего СССР стала стела на горе Митридат в Керчи. Возвышающаяся над героическим городом, она была открыта 8 октября 1944 года.Обелиск Славы бессмертным героям, символ города-героя Керчь был воздвигнут по проекту архитектора Алексея Киселева на основе эскизов академика Моисея Гинсбурга. Гинсбург и Киселев также авторы Монумента Славы на Сапун-горе в Севастополе. Теперь оба этих памятника – объекты культурного наследия федерального значения.Изначально керченская стела строилась для того, чтобы увековечить подвиг солдат и офицеров Приморской армии, освобождавшей полуостров. В феврале 1944-го года Отдельная Приморская армия развернула масштабное наступление в районе Керченского полуострова. Советские войска под командованием генерала Еременко смогли полностью выбить фашистов из Керчи 11 апреля 44-го года.За два года оккупации фашисты уничтожили в Керчи около 15 тысяч мирных граждан и примерно столько же угнали на работы в Германию. Они уничтожили около 15 тысяч военнопленных, взорвали и полностью разрушили все заводы и фабрики. В городе после ожесточенных боев были разрушены 85% жилых домов, не работали электростанция, телеграф, железнодорожные линии, водопровод.Обелиск Славы возводился над городом из камней большого Свято-Троицкого собора, разрушенного во время войны. Стела высотой в 24 метра, установленная на многоступенчатом постаменте, имеет три грани и в ясную погоду видна на расстоянии в более чем 20 километров.В строительстве одного из символов Керчи принимали участие солдаты 9-го мотоинженерного батальона. Монумент был построен всего за несколько месяцев. Открытие стелы ознаменовалось артиллерийским салютом – первым победным салютом в Керчи.У стелы, на ее подножье, установлены три 76-мм пушки (ЗИС-3), которые стали самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. Это было одно из лучших орудий того времени: простое, сочетающее малую массу и высокие боевые качества. Всего с 1941 по 1945 было выпущено более 48,1 тыс штук таких пушек.На памятной доске, установленной рядом, выбили имена участников Эльтигенского и северо-восточного десантов и солдат, павших в боях за Керчь в 1943-44 гг. – чести были удостоены 15 Героев Советского Союза и 17 воинов, вклад которых в освобождение города от фашистов невозможно переоценить. Список лично утверждал командующий войсками Отдельной Приморской Армии генерал-лейтенант Кондрат Мельник.Позже к Обелиску Славы добавился еще один символ памяти погибшим героям – Вечный Огонь. Он был привезен с Малахова кургана в Севастополе и торжественно зажжен 9 мая 1959 года.В 80-х годах прошлого века вокруг Обелиска на Митридате обустроили территорию, а вместо мемориальной доски с фамилиями павших воинов установили мраморную плиту в виде раскрытой книги. На ее страницах выбиты 146 фамилий обладателей Звезды Героя, получивших столь высокую награду в боях за Керчь. Здесь же указаны номера и названия 21 воинских частей, удостоенных названия "керченские".В 2020 году объект реставрировали за средства федерального бюджета. Работы завершились к 75-летию Великой Победы. В ходе работ на мемориале установили архитектурную подсветку, теперь первый монумент памяти Великой Отечественной издалека виден и в темное время суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям ЭльтигенаКрымская стратегическая наступательная операция

https://crimea.ria.ru/20240509/kod-pobedy-v-nashikh-serdtsakh-rukovoditeli-kryma-pozdravili-rossiyan-s-9-maya-1137147066.html

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