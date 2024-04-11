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Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240411/fashisty-spasalis-begstvom-kak-osvobozhdali-kerch-1136287140.html
Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь
Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь
Ровно 80 лет назад, 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота был освобожден город Керчь. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T14:53
2024-04-11T14:53
80 лет освобождения крыма
керчь
крым в великой отечественной войне
история
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
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Ровно 80 лет назад, 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота был освобожден город Керчь.Успешное наступление 4-го Украинского фронта на севере Крыма заставило немецкое командование отдать приказ отступать на запад. Отходили в полной тишине, бросив боеприпасы. Однако наши войска вовремя заметили бегство врага. Общее наступление войск Приморской армии началось в 2.00 11 апреля. К 4 часам утра наступающие овладели первыми и вторыми траншеями укрепленной полосы противника. К 6 часам 11 апреля город Керчь был полностью освобожден.Остаткам разбитой фашистской армии пришлось спасаться бегством. Для преследования противника 4-й Украинский фронт сформировал два первых передовых подвижных отряда.К 14:00 танковые соединения с десантом Отдельной Приморской армии после короткой артподготовки успешно атаковали врага на рубеже Турецкого вала. А к 18:00 был полностью освобожден Джанкой. Советские войска захватили важную узловую станцию и перерезали связь двух группировок противника - Ишуньской и Керченской.В 24:00 от немецких захватчиков был "зачищен" Красноперекопск.Читайте также на РИА Новости Крым:К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение АрмянскаХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивыТайны фотографий военной Керчи: события и судьбы людей на снимках
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керчь, крым в великой отечественной войне, история, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, инфографика
Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь

Освобождение Керчи - Инфографика

14:53 11.04.2024
 
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Ровно 80 лет назад, 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота был освобожден город Керчь.
Успешное наступление 4-го Украинского фронта на севере Крыма заставило немецкое командование отдать приказ отступать на запад. Отходили в полной тишине, бросив боеприпасы. Однако наши войска вовремя заметили бегство врага.
Общее наступление войск Приморской армии началось в 2.00 11 апреля. К 4 часам утра наступающие овладели первыми и вторыми траншеями укрепленной полосы противника. К 6 часам 11 апреля город Керчь был полностью освобожден.
Остаткам разбитой фашистской армии пришлось спасаться бегством. Для преследования противника 4-й Украинский фронт сформировал два первых передовых подвижных отряда.
ИГ Освобождение Крыма. Керчь
К 14:00 танковые соединения с десантом Отдельной Приморской армии после короткой артподготовки успешно атаковали врага на рубеже Турецкого вала. А к 18:00 был полностью освобожден Джанкой. Советские войска захватили важную узловую станцию и перерезали связь двух группировок противника - Ишуньской и Керченской.

В 24:00 от немецких захватчиков был "зачищен" Красноперекопск.
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