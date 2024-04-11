https://crimea.ria.ru/20240411/fashisty-spasalis-begstvom-kak-osvobozhdali-kerch-1136287140.html

Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь

Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь

Ровно 80 лет назад, 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота был освобожден город Керчь. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T14:53

2024-04-11T14:53

2024-04-11T14:53

80 лет освобождения крыма

керчь

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крым в истории: секреты, факты, фото

великая отечественная война

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Ровно 80 лет назад, 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота был освобожден город Керчь.Успешное наступление 4-го Украинского фронта на севере Крыма заставило немецкое командование отдать приказ отступать на запад. Отходили в полной тишине, бросив боеприпасы. Однако наши войска вовремя заметили бегство врага. Общее наступление войск Приморской армии началось в 2.00 11 апреля. К 4 часам утра наступающие овладели первыми и вторыми траншеями укрепленной полосы противника. К 6 часам 11 апреля город Керчь был полностью освобожден.Остаткам разбитой фашистской армии пришлось спасаться бегством. Для преследования противника 4-й Украинский фронт сформировал два первых передовых подвижных отряда.К 14:00 танковые соединения с десантом Отдельной Приморской армии после короткой артподготовки успешно атаковали врага на рубеже Турецкого вала. А к 18:00 был полностью освобожден Джанкой. Советские войска захватили важную узловую станцию и перерезали связь двух группировок противника - Ишуньской и Керченской.В 24:00 от немецких захватчиков был "зачищен" Красноперекопск.Читайте также на РИА Новости Крым:К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение АрмянскаХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивыТайны фотографий военной Керчи: события и судьбы людей на снимках

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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