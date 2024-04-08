https://crimea.ria.ru/20240408/k-80-letiyu-osvobozhdeniya-kryma-shturm-perekopa-i-osvobozhdenie-armyanska-1136287062.html

К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение Армянска

К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение Армянска - РИА Новости Крым, 08.04.2024

К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение Армянска

80 лет назад в этот день началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T07:03

2024-04-08T07:03

2024-04-08T07:03

крым

крым в великой отечественной войне

80 лет освобождения крыма

история

керчь

армянск

перекоп

великая отечественная война

симферополь

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80 лет назад в этот день началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.Проводилась она с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.Замысел операции состоял в том, чтобы силами войск 4-го Украинского фронта с севера (от Перекопа и Сиваша) и Отдельной Приморской армии с востока (от Керчи) нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, не допустив ее эвакуации из Крыма. Первый и главный удар по армии вермахта в Крыму был нанесен 8 апреля 1944 года с плацдарма на южном берегу Сиваша.Крымская наступательная операция началась ровно в 8:00. В это время в полосе 4-го Украинского фронта стартовала массивная артиллерийская подготовка, которая длилась 2,5 часа. Сразу по ее окончании советские войска перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с плацдарма на Сиваше. В тот же день 2-я гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, выбила противника из Армянска.

крым

керчь

армянск

перекоп

симферополь

севастополь

сасык-сиваш

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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