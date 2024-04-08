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К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение Армянска - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240408/k-80-letiyu-osvobozhdeniya-kryma-shturm-perekopa-i-osvobozhdenie-armyanska-1136287062.html
К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение Армянска
К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение Армянска - РИА Новости Крым, 08.04.2024
К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение Армянска
80 лет назад в этот день началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T07:03
2024-04-08T07:03
крым
крым в великой отечественной войне
80 лет освобождения крыма
история
керчь
армянск
перекоп
великая отечественная война
симферополь
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80 лет назад в этот день началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.Проводилась она с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.Замысел операции состоял в том, чтобы силами войск 4-го Украинского фронта с севера (от Перекопа и Сиваша) и Отдельной Приморской армии с востока (от Керчи) нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, не допустив ее эвакуации из Крыма. Первый и главный удар по армии вермахта в Крыму был нанесен 8 апреля 1944 года с плацдарма на южном берегу Сиваша.Крымская наступательная операция началась ровно в 8:00. В это время в полосе 4-го Украинского фронта стартовала массивная артиллерийская подготовка, которая длилась 2,5 часа. Сразу по ее окончании советские войска перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с плацдарма на Сиваше. В тот же день 2-я гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, выбила противника из Армянска.
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перекоп
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
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5
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крым, крым в великой отечественной войне, история, керчь, армянск, перекоп, великая отечественная война, инфографика, симферополь, севастополь, сасык-сиваш
К 80-летию освобождения Крыма: штурм Перекопа и освобождение Армянска

К 80-летию начала Крымской наступательной операции: штурм Перекопа и освобождение Армянска

07:03 08.04.2024
 
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80 лет назад в этот день началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Проводилась она с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
Замысел операции состоял в том, чтобы силами войск 4-го Украинского фронта с севера (от Перекопа и Сиваша) и Отдельной Приморской армии с востока (от Керчи) нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, не допустив ее эвакуации из Крыма. Первый и главный удар по армии вермахта в Крыму был нанесен 8 апреля 1944 года с плацдарма на южном берегу Сиваша.
Крымская наступательная операция началась ровно в 8:00. В это время в полосе 4-го Украинского фронта стартовала массивная артиллерийская подготовка, которая длилась 2,5 часа. Сразу по ее окончании советские войска перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с плацдарма на Сиваше. В тот же день 2-я гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, выбила противника из Армянска.
ИГ Освобождение Крыма. Штурм Перекопа и освобождение АрмянскаИГ Освобождение Крыма. Штурм Перекопа и освобождение Армянска
80 лет освобождения КрымаКрымКрым в Великой Отечественной войнеИсторияКерчьАрмянскПерекопВеликая Отечественная войнаСимферопольСевастопольСасык-Сиваш
 
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