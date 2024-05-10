https://crimea.ria.ru/20240510/putin-vnes-v-gosdumu-kandidaturu-premer-ministra-rf---volodin-1137180216.html

Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин

Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T07:09

2024-05-10T07:09

2024-05-10T07:09

владимир путин (политик)

михаил мишустин

государственная дума рф

политика

правительство россии

россия

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111121/65/1111216537_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_a00d1682d3c93edaa2e6fda42df52268.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), михаил мишустин, государственная дума рф, политика, правительство россии, россия, вячеслав володин