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Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин
Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T07:09
2024-05-10T07:09
владимир путин (политик)
михаил мишустин
государственная дума рф
политика
правительство россии
россия
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), михаил мишустин, государственная дума рф, политика, правительство россии, россия, вячеслав володин
Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ - Володин

07:09 10.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", - написал он в Telegram-канале.
Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.
Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.
Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
 
Владимир Путин (политик)Михаил МишустинГосударственная Дума РФПолитикаПравительство РоссииРоссияВячеслав Володин
 
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