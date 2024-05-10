https://crimea.ria.ru/20240510/pvo-sbila-pyat-ukrainskikh-dronov-nad-tsentralnoy-rossiey---minoborony-1137180523.html

ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны

ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны - РИА Новости Крым, 10.05.2024

ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T07:36

2024-05-10T07:36

2024-05-10T07:38

пво

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московская область

брянская область

белгородская область

обстрелы белгородской области

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА из которых три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Так, в ночь на 10 мая был атакован дроном НПЗ в Калужской области, произошел пожар.

https://crimea.ria.ru/20240510/dron-atakoval-npz-v-kaluzhskoy-oblasti---goreli-tri-emkosti-s-toplivom-1137180015.html

московская область

брянская область

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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