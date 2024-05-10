Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240510/pvo-sbila-pyat-ukrainskikh-dronov-nad-tsentralnoy-rossiey---minoborony-1137180523.html
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны - РИА Новости Крым, 10.05.2024
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны
Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T07:36
2024-05-10T07:38
пво
министерство обороны рф
московская область
брянская область
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c10674a6164106660b92316c75d433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА из которых три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Так, в ночь на 10 мая был атакован дроном НПЗ в Калужской области, произошел пожар.
https://crimea.ria.ru/20240510/dron-atakoval-npz-v-kaluzhskoy-oblasti---goreli-tri-emkosti-s-toplivom-1137180015.html
московская область
брянская область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_874c65242e92550612cc4dd8a0640417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, московская область, брянская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны

ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией за ночь - Минобороны

07:36 10.05.2024 (обновлено: 07:38 10.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА из которых три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
Так, в ночь на 10 мая был атакован дроном НПЗ в Калужской области, произошел пожар.
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
06:55
Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом
 
ПВОМинистерство обороны РФМосковская областьБрянская областьБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10"Связная" войны: 100 лет Юлии Друниной
09:55По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы
09:33Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу
09:15В Новороссийске в пятницу будут стрелять
08:41Где в Севастополе три дня не будет света
08:11Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины
07:36ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны
07:29Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство
07:09Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин
06:55Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 мая
21:52Главные события и заявления дня: 9 мая
21:32Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри
21:10Автовокзал в Ялте капитально отремонтируют
20:53Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген
20:32Как фашисты в Севастополе уничтожили ценнейшую научную библиотеку
20:02В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
19:36Флот проводит учения в Севастополе
19:33Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области
Лента новостейМолния