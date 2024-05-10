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ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны - РИА Новости Крым, 10.05.2024
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны
Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T07:36
2024-05-10T07:36
2024-05-10T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА из которых три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Так, в ночь на 10 мая был атакован дроном НПЗ в Калужской области, произошел пожар.
https://crimea.ria.ru/20240510/dron-atakoval-npz-v-kaluzhskoy-oblasti---goreli-tri-emkosti-s-toplivom-1137180015.html
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пво, министерство обороны рф, московская область, брянская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны
ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией за ночь - Минобороны
07:36 10.05.2024 (обновлено: 07:38 10.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА из которых три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
Так, в ночь на 10 мая был атакован дроном НПЗ в Калужской области, произошел пожар.