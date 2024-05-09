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"Час на отставку": Пашиняну предъявили ультиматум

"Час на отставку": Пашиняну предъявили ультиматум - РИА Новости Крым, 09.05.2024

"Час на отставку": Пашиняну предъявили ультиматум

В четверг в центре Еревана проходит многотысячный митинг противников делимитации армяно-азербайджанской границы, оппозиция выдвинула премьер-министру Николу... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T18:37

2024-05-09T18:37

2024-05-09T18:48

ереван

никол пашинян

армения

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граница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В четверг в центре Еревана проходит многотысячный митинг противников делимитации армяно-азербайджанской границы, оппозиция выдвинула премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум с требованием немедленно уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.По данным агентства, на митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь Республики в центре столицы. Собравшиеся держат флаги Армении и непризнанного Нагорного Карабаха (Арцаха), скандируют лозунги. Полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям.Один из лидеров протеста, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что Пашинян должен в течение часа сложить полномочия.По его словам, действующее правительство "полностью провалило управление страной", "разрушило всю систему безопасности", "превратило церковь в мишень" и "утратило Арцах".В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Еревана и Баку предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".В аппарате премьер-министра Армении уточнили, что в рамках достингутых договоренностей "Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана, а Армения получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью". С 20 апреля в Армении проходят акции протеста против этих решений.Пашинян в свою очередь заявил, что не прекратит процесс делимитации границы, поскольку в противном случае, по его мнению, вспыхнет новая война.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииРоссия по-прежнему считает Армению союзником – ЛавровПашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном

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ереван, никол пашинян, армения, новости, политика, азербайджан, граница