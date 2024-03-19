Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240319/pashinyan-zayavil-ob-ugroze-voyny-s-azerbaydzhanom-1135826068.html
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
Если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война, заявил во вторник премьер-министр Армении РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T12:06
2024-03-19T12:41
никол пашинян
армения
азербайджан
политика
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111440/16/1114401634_111:40:795:425_1920x0_80_0_0_2fa22c3bd07752d4a236607f1b417cf1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел.Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула роль Запада в текущей ситуации."До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала она.9 марта пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что Баку требует освобождения четырех оккупированных сел в рамках процесса делимитации границы. Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В то же время азербайджанская сторона не признает циркулирующие в армянских СМИ сообщения, что 31 село якобы находится под оккупацией Азербаджана.Читайте также на РИА Новости Крым:ОДКБ проводит тренировку по стабилизации обстановки в Центральной АзииПолитическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению
армения
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111440/16/1114401634_183:45:704:435_1920x0_80_0_0_7d49dd4a5882b17f139c2d81c658a569.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, армения, азербайджан, политика, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном

Пашинян оценил вероятность войны с Азербайджаном при передаче Баку приграничных сел

12:06 19.03.2024 (обновлено: 12:41 19.03.2024)
 
© Sputnik / Aram NersesyanНикол Пашинян, избранный премьер-министром Армении в Национальном собрании Армении. 8 мая 2018
Никол Пашинян, избранный премьер-министром Армении в Национальном собрании Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Aram Nersesyan
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел.
"Наша задача - иметь границу, которая станет с международной точки зрения и де-юре преградой, стрелять на этой границе будет не принято. Мы построим дороги, обеспечим (жителей приграничных сел - ред.) всем необходимым. Там, где будет нужно, выплатим дополнительные компенсации. Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", - цитирует Пашиняна РИА Новости.
Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула роль Запада в текущей ситуации.
"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала она.
9 марта пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что Баку требует освобождения четырех оккупированных сел в рамках процесса делимитации границы. Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В то же время азербайджанская сторона не признает циркулирующие в армянских СМИ сообщения, что 31 село якобы находится под оккупацией Азербаджана.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации обстановки в Центральной Азии
Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ
Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению
 
Никол ПашинянАрменияАзербайджанПолитикаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
12:56Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
12:44Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
12:41Подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной - Аксенов
12:37В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток
12:06Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
11:43Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада
11:35Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 700 тысяч россиян
11:14ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire
11:03Во сколько Украина обойдется странам ЕС
10:59Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед
10:36В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю
10:22Умер замдиректора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда
10:07Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя
09:53Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ
09:39В Новороссийске будет громко
08:58Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
08:34Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту
07:54Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное
07:30Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
Лента новостейМолния