https://crimea.ria.ru/20240319/pashinyan-zayavil-ob-ugroze-voyny-s-azerbaydzhanom-1135826068.html

Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном

Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном

Если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война, заявил во вторник премьер-министр Армении РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T12:06

2024-03-19T12:06

2024-03-19T12:41

никол пашинян

армения

азербайджан

политика

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111440/16/1114401634_111:40:795:425_1920x0_80_0_0_2fa22c3bd07752d4a236607f1b417cf1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел.Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула роль Запада в текущей ситуации."До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала она.9 марта пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что Баку требует освобождения четырех оккупированных сел в рамках процесса делимитации границы. Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В то же время азербайджанская сторона не признает циркулирующие в армянских СМИ сообщения, что 31 село якобы находится под оккупацией Азербаджана.Читайте также на РИА Новости Крым:ОДКБ проводит тренировку по стабилизации обстановки в Центральной АзииПолитическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению

армения

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, азербайджан, политика, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости