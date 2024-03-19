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Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
Если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война, заявил во вторник премьер-министр Армении РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T12:06
2024-03-19T12:06
2024-03-19T12:41
никол пашинян
армения
азербайджан
политика
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел.Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула роль Запада в текущей ситуации."До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала она.9 марта пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что Баку требует освобождения четырех оккупированных сел в рамках процесса делимитации границы. Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В то же время азербайджанская сторона не признает циркулирующие в армянских СМИ сообщения, что 31 село якобы находится под оккупацией Азербаджана.Читайте также на РИА Новости Крым:ОДКБ проводит тренировку по стабилизации обстановки в Центральной АзииПолитическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению
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никол пашинян, армения, азербайджан, политика, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
Пашинян оценил вероятность войны с Азербайджаном при передаче Баку приграничных сел
12:06 19.03.2024 (обновлено: 12:41 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел.
"Наша задача - иметь границу, которая станет с международной точки зрения и де-юре преградой, стрелять на этой границе будет не принято. Мы построим дороги, обеспечим (жителей приграничных сел - ред.) всем необходимым. Там, где будет нужно, выплатим дополнительные компенсации. Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", - цитирует Пашиняна РИА Новости.
Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула роль Запада в текущей ситуации.
"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала она.
9 марта пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что Баку требует освобождения четырех оккупированных сел в рамках процесса делимитации границы. Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В то же время азербайджанская сторона не признает циркулирующие в армянских СМИ сообщения, что 31 село якобы находится под оккупацией Азербаджана.
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