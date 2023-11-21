https://crimea.ria.ru/20231121/zapad-stremitsya-vskryt-chernomorskiy-region-cherez-armeniyu-1132937909.html

Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению

Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению

Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению, которая по итогам последнего Карабахского конфликта находится на острие двух сценариев. Такое... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T15:41

2023-11-21T15:41

2023-11-21T15:41

александр ирхин

радио "спутник в крыму"

мнения

армения

россия

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

азербайджан

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Александр Ирхин, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению, которая по итогам последнего Карабахского конфликта находится на острие двух сценариев. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями, отметив, что те, кто получил "ренту", провоцируя Армению, нанесли ей самый большой ущерб.По словам Ирхина, турецкий лидер советует Пашиняну не искать поддержки в Евросоюзе и США, интересы которых и, соответственно, планы на будущее Армении и всего Южно-Кавказского региона в корне расходятся с планами стран региона.Однако это не устраивает Запад, который может и желает добиться в этом регионе "определенного уровня хаотизации", имея свои виды на Армению, отмечает Ирхин."Думаю, сейчас в интересах Европейского Союза, в первую очередь Франции, а также США, вооружить Пашиняна, сделать его форпостом западной цивилизации на Южном Кавказе. Возникнут вопросы логистики, которые будут разрешаться за счет грузинского коридора. А Грузия – это Черное море. А Черное море – это проливы, и так далее. То есть это логистика "вскрытия" полузакрытого сегодня Черноморского региона для глобальных держав и их экспансии", – сказал эксперт.Такие перспективы откроют для стран НАТО возможность проводить военно-политические операции в регионах, сопредельных с Черноморским, добавил он.Но главное: таким образом Запад стремится получить влияние на "задний двор" России, Турции и Ирана, а дальше – больше: проникать в уязвимые для Китая и Индии пространства ", считает эксперт.Ранее в Кремле заявили, что только сотрудничество Армении с Россией и ОДКБ гарантирует ей безопасность, а в МИД РФ назвали неприемлемыми выпады в адрес РФ премьер-министра Армении Никола Пашиняна и призвали создать новую организацию по взаимодействию в сфере безопасности в Евразии.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США

https://crimea.ria.ru/20231016/tushit-pozhar-benzinom-zachem-ssha-razmorazhivayut-konflikty-v-mire-1132125668.html

армения

россия

азербайджан

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александр ирхин, мнения, армения, россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), азербайджан