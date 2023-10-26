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Лавров заявил о необходимости укрепления безопасности в Евразии
Лавров заявил о необходимости укрепления безопасности в Евразии - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Лавров заявил о необходимости укрепления безопасности в Евразии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил преобразовать международный форум "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА) в... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T12:11
2023-10-26T12:11
2023-10-26T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил преобразовать международный форум "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА) в полноценную организацию по взаимодействию в сфере безопасности в Евразии. Об этом он заявил, выступая на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", которая прошла в Минске.По словам Лаврова, сегодня для противодействия США и НАТО, которые игнорируют национальные интересы стран и не оставляют попыток доминировать во всем мире, демонизируя оппонентов, востребован коллективный подход не только в экономике, но и в области безопасности. Этим целям уже служит целый ряд международных организаций, но, по словам главы российского МИД, этого недостаточно.Он подчеркнул, что главной задачей является формирование новой общеконтинентальной архитектуры безопасности. Это необходимо с учетом деструктивной линии Запада, направленной на подрыв устойчивого развития Евразии, а также его неготовности к честной конкуренции и совместной работе.Лавров подчеркнул, что она должна быть максимально открытой для самого широкого круга государств, готовых к равноправному и конструктивному взаимодействию.26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов Шанхайской орагнизации сотрудничества, призвал станы-участницы углублять работу в области сельского хозяйства и топливно-энергетической сферы, а также предложил проработать создание платежной инфраструктуры и развитие биржевой торговли нацвалютами. Читайте также на РИА Новости Крым:Профессор из Севастополя назвал главное оружие США Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше странДля чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
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сергей лавров, политика, безопасность, новости, россия, евразия, минск, белоруссия, в мире
Лавров заявил о необходимости укрепления безопасности в Евразии
Лавров призвал создать новую организацию по взаимодействию в сфере безопасности в Евразии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил преобразовать международный форум "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА) в полноценную организацию по взаимодействию в сфере безопасности в Евразии. Об этом он заявил, выступая на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", которая прошла в Минске.
По словам Лаврова, сегодня для противодействия США и НАТО, которые игнорируют национальные интересы стран и не оставляют попыток доминировать во всем мире, демонизируя оппонентов, востребован коллективный подход не только в экономике, но и в области безопасности. Этим целям уже служит целый ряд международных организаций, но, по словам главы российского МИД, этого недостаточно.
"Помимо соответствующих программ ШОС и ОДКБ, видим возможность творчески раскрыть потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В рамках работы по преобразованию в полноценную организацию эта структура могла бы стать площадкой для обсуждения в кругу единомышленников широкой евразийской повестки дня, включая и вопросы обеспечения военно-политической стабильности на взаимоприемлемых основах", – заявил Лавров.
Он подчеркнул, что главной задачей является формирование новой общеконтинентальной архитектуры безопасности. Это необходимо с учетом деструктивной линии Запада, направленной на подрыв устойчивого развития Евразии, а также его неготовности к честной конкуренции и совместной работе.
Лавров подчеркнул, что она должна быть максимально открытой для самого широкого круга государств, готовых к равноправному и конструктивному взаимодействию.
26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов Шанхайской орагнизации сотрудничества, призвал
станы-участницы углублять работу в области сельского хозяйства и топливно-энергетической сферы, а также предложил проработать создание платежной инфраструктуры и развитие биржевой торговли нацвалютами.
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