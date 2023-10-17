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Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
По данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде, и для России сегодня важно... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T19:37
2023-10-17T19:37
2023-10-17T19:37
новости
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. По данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде, и для России сегодня важно продемонстрировать американцам готовность применять такую же силу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя запуск российской стороной процесса отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).По словам эксперта, новое российское ядерное оружие, как и американское, и любое другое, создается на основе компьютерного анализа и с учетом накопленных ранее знаний. Но производители "всегда хотят провести полевые испытания и убедиться, что они не допустили просчетов в проектировании". Более того, у США формально нет "стопа" в этом вопросе, поскольку на протяжении четверти века они игнорируют возможность ратифицировать ДВЗЯИ.Первым шагом России к устранению дисбаланса в этой области, по словам Клинцевича, стало размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО. Отзыв ратификации ДВЗЯИ также является необходимым для Москвы шагом в условиях нынешнего политического противостояния, убежден эксперт."В первую очередь, это демонстрация паритетности и готовности применения этой силы, потому что с американцами работает только такой язык", – отметил Клинцевич.Аналитик также опроверг суждения о том, что отзыв ратификации договора ДВЗЯИ может быть хоть как-то связан с подготовкой к применению Россией ядерного оружия в зоне специальной военной операции, в том числе в качестве испытаний.Во вторник Госдума поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководителя российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимира Ермакова, принятие окончательного решения не будет означать, что Россия возобновит ядерные испытания. Но она будет вправе сделать это, если их проведут США.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), ядерное оружие, испытание ядерного оружия, россия, политика, мнения, андрей клинцевич
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
Что означает отзыв Россией ратификации договора о ядерных испытаниях
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. По данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде, и для России сегодня важно продемонстрировать американцам готовность применять такую же силу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя запуск российской стороной процесса отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
По словам эксперта, новое российское ядерное оружие, как и американское, и любое другое, создается на основе компьютерного анализа и с учетом накопленных ранее знаний. Но производители "всегда хотят провести полевые испытания и убедиться, что они не допустили просчетов в проектировании". Более того, у США формально нет "стопа" в этом вопросе, поскольку на протяжении четверти века они игнорируют возможность ратифицировать ДВЗЯИ.
"Формально американцев ничто не останавливает от проведения таких испытаний. Более того, по докладам нашей разведки, США готовятся в ближайшее время провести их на своих полигонах в Неваде. Именно на устранение диспаритетов в стратегических действиях и направлены сегодня усилия российских законодателей", – считает аналитик.
Первым шагом России к устранению дисбаланса в этой области, по словам Клинцевича, стало размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО. Отзыв ратификации ДВЗЯИ также является необходимым для Москвы шагом в условиях нынешнего политического противостояния, убежден эксперт.
"В первую очередь, это демонстрация паритетности и готовности применения этой силы, потому что с американцами работает только такой язык", – отметил Клинцевич.
Аналитик также опроверг суждения о том, что отзыв ратификации договора ДВЗЯИ может быть хоть как-то связан с подготовкой к применению Россией ядерного оружия в зоне специальной военной операции, в том числе в качестве испытаний.
"Испытания – это одно, а применение его в рамках боевых действий – это совсем другой договор. Это Концепция национальной безопасности, которая определяет, каким образом мы можем применять ядерное оружие. И она у нас исключительно ответная, а не превентивная. Пока таких предпосылок нет. Что касается испытаний здесь, то в этом нет никакого смысла: заражать остаточной радиацией свою же территорию – это из разряда "выстрелить себе в ногу", – пояснил Клинцевич.
Во вторник Госдума поддержала в первом чтении законопроект
об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководителя российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимира Ермакова, принятие окончательного решения не будет означать, что Россия возобновит ядерные испытания. Но она будет вправе сделать это, если их проведут США.
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