https://crimea.ria.ru/20231017/dlya-chego-rossiya-vykhodit-iz-dogovora-o-yadernykh-ispytaniyakh--ekspert-1132148839.html

Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт

Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт

По данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде, и для России сегодня важно... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T19:37

2023-10-17T19:37

2023-10-17T19:37

новости

договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

россия

политика

мнения

андрей клинцевич

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122548358_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_dba9cc97391ffcdb5091d0391edd1575.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. По данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде, и для России сегодня важно продемонстрировать американцам готовность применять такую же силу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя запуск российской стороной процесса отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).По словам эксперта, новое российское ядерное оружие, как и американское, и любое другое, создается на основе компьютерного анализа и с учетом накопленных ранее знаний. Но производители "всегда хотят провести полевые испытания и убедиться, что они не допустили просчетов в проектировании". Более того, у США формально нет "стопа" в этом вопросе, поскольку на протяжении четверти века они игнорируют возможность ратифицировать ДВЗЯИ.Первым шагом России к устранению дисбаланса в этой области, по словам Клинцевича, стало размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО. Отзыв ратификации ДВЗЯИ также является необходимым для Москвы шагом в условиях нынешнего политического противостояния, убежден эксперт."В первую очередь, это демонстрация паритетности и готовности применения этой силы, потому что с американцами работает только такой язык", – отметил Клинцевич.Аналитик также опроверг суждения о том, что отзыв ратификации договора ДВЗЯИ может быть хоть как-то связан с подготовкой к применению Россией ядерного оружия в зоне специальной военной операции, в том числе в качестве испытаний.Во вторник Госдума поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководителя российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимира Ермакова, принятие окончательного решения не будет означать, что Россия возобновит ядерные испытания. Но она будет вправе сделать это, если их проведут США.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), ядерное оружие, испытание ядерного оружия, россия, политика, мнения, андрей клинцевич