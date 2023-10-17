Рейтинг@Mail.ru
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231017/dlya-chego-rossiya-vykhodit-iz-dogovora-o-yadernykh-ispytaniyakh--ekspert-1132148839.html
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
По данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде, и для России сегодня важно... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T19:37
2023-10-17T19:37
новости
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
россия
политика
мнения
андрей клинцевич
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122548358_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_dba9cc97391ffcdb5091d0391edd1575.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. По данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде, и для России сегодня важно продемонстрировать американцам готовность применять такую же силу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя запуск российской стороной процесса отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).По словам эксперта, новое российское ядерное оружие, как и американское, и любое другое, создается на основе компьютерного анализа и с учетом накопленных ранее знаний. Но производители "всегда хотят провести полевые испытания и убедиться, что они не допустили просчетов в проектировании". Более того, у США формально нет "стопа" в этом вопросе, поскольку на протяжении четверти века они игнорируют возможность ратифицировать ДВЗЯИ.Первым шагом России к устранению дисбаланса в этой области, по словам Клинцевича, стало размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО. Отзыв ратификации ДВЗЯИ также является необходимым для Москвы шагом в условиях нынешнего политического противостояния, убежден эксперт."В первую очередь, это демонстрация паритетности и готовности применения этой силы, потому что с американцами работает только такой язык", – отметил Клинцевич.Аналитик также опроверг суждения о том, что отзыв ратификации договора ДВЗЯИ может быть хоть как-то связан с подготовкой к применению Россией ядерного оружия в зоне специальной военной операции, в том числе в качестве испытаний.Во вторник Госдума поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководителя российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимира Ермакова, принятие окончательного решения не будет означать, что Россия возобновит ядерные испытания. Но она будет вправе сделать это, если их проведут США.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122548358_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_42bc730e37f857c493267c89cebe6354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), ядерное оружие, испытание ядерного оружия, россия, политика, мнения, андрей клинцевич
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт

Что означает отзыв Россией ратификации договора о ядерных испытаниях

19:37 17.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. По данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде, и для России сегодня важно продемонстрировать американцам готовность применять такую же силу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя запуск российской стороной процесса отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
По словам эксперта, новое российское ядерное оружие, как и американское, и любое другое, создается на основе компьютерного анализа и с учетом накопленных ранее знаний. Но производители "всегда хотят провести полевые испытания и убедиться, что они не допустили просчетов в проектировании". Более того, у США формально нет "стопа" в этом вопросе, поскольку на протяжении четверти века они игнорируют возможность ратифицировать ДВЗЯИ.
"Формально американцев ничто не останавливает от проведения таких испытаний. Более того, по докладам нашей разведки, США готовятся в ближайшее время провести их на своих полигонах в Неваде. Именно на устранение диспаритетов в стратегических действиях и направлены сегодня усилия российских законодателей", – считает аналитик.
Первым шагом России к устранению дисбаланса в этой области, по словам Клинцевича, стало размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО. Отзыв ратификации ДВЗЯИ также является необходимым для Москвы шагом в условиях нынешнего политического противостояния, убежден эксперт.
"В первую очередь, это демонстрация паритетности и готовности применения этой силы, потому что с американцами работает только такой язык", – отметил Клинцевич.
Аналитик также опроверг суждения о том, что отзыв ратификации договора ДВЗЯИ может быть хоть как-то связан с подготовкой к применению Россией ядерного оружия в зоне специальной военной операции, в том числе в качестве испытаний.
"Испытания – это одно, а применение его в рамках боевых действий – это совсем другой договор. Это Концепция национальной безопасности, которая определяет, каким образом мы можем применять ядерное оружие. И она у нас исключительно ответная, а не превентивная. Пока таких предпосылок нет. Что касается испытаний здесь, то в этом нет никакого смысла: заражать остаточной радиацией свою же территорию – это из разряда "выстрелить себе в ногу", – пояснил Клинцевич.
Во вторник Госдума поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководителя российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимира Ермакова, принятие окончательного решения не будет означать, что Россия возобновит ядерные испытания. Но она будет вправе сделать это, если их проведут США.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии
Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина
Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиДоговор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Ядерное оружиеИспытание ядерного оружияРоссияПолитикаМненияАндрей Клинцевич
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:17В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подросток
20:06В Крыму адвокат обвиняемых в терроризме попался на запрещенной символике
19:58Крымский мост закрыт
19:51Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора
19:37Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
19:21Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел
18:43Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира
18:21В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту
18:02Запрет на животных в цирке: какое будущее может ждать зверей
17:31Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ 19 октября
17:25Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди
17:11В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком
16:31"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано
15:53На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей
15:03Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки
14:52"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
14:42Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за сутки
14:3920 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах
14:16Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине
14:08Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом
Лента новостейМолния