https://crimea.ria.ru/20230706/tseli-opredeleny-lukashenko-rasskazal-o-yadernom-oruzhii-v-belorussii-1129854201.html

Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии

Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии

Белоруссия не собирается применять ядерное оружие для атак, но немедленно применит его в случае внешней агрессии. Об этом в четверг журналистам заявил президент РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T13:26

2023-07-06T13:26

2023-07-06T13:26

новости

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Белоруссия не собирается применять ядерное оружие для атак, но немедленно применит его в случае внешней агрессии. Об этом в четверг журналистам заявил президент страны Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, по земле ядерные боеголовки не перемещали. "Никому не мешали. Переместили так, что ни вы, ни в Штатах (США – Sputnik), ни Ми-6, ни в Германии – нигде этого не заметили", – сказал белорусский лидер.Он также подчеркнул, что за тактическим ядерным оружием на территории страны обеспечивается "идеальный контроль" силами белорусов и россиян.25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия к началу июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, размещает его там, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.25 мая Лукашенко сообщил, что по территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия начали перемещать ядерные боеприпасы. По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаМожет ли Украина получить ядерное оружие – мнениеРоссия не даст Белоруссию в обиду – Кремль

https://crimea.ria.ru/20230525/reshitsya-li-polsha-na-voennoe-vtorzhenie-v-belorussiyu--mnenie-1128958895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ядерное оружие, белоруссия, политика, в мире, безопасность, россия, нато