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Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии
Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии
Белоруссия не собирается применять ядерное оружие для атак, но немедленно применит его в случае внешней агрессии. Об этом в четверг журналистам заявил президент РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T13:26
2023-07-06T13:26
новости
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ядерное оружие
белоруссия
политика
в мире
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Белоруссия не собирается применять ядерное оружие для атак, но немедленно применит его в случае внешней агрессии. Об этом в четверг журналистам заявил президент страны Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, по земле ядерные боеголовки не перемещали. "Никому не мешали. Переместили так, что ни вы, ни в Штатах (США – Sputnik), ни Ми-6, ни в Германии – нигде этого не заметили", – сказал белорусский лидер.Он также подчеркнул, что за тактическим ядерным оружием на территории страны обеспечивается "идеальный контроль" силами белорусов и россиян.25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия к началу июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, размещает его там, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.25 мая Лукашенко сообщил, что по территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия начали перемещать ядерные боеприпасы. По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаМожет ли Украина получить ядерное оружие – мнениеРоссия не даст Белоруссию в обиду – Кремль
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новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ядерное оружие, белоруссия, политика, в мире, безопасность, россия, нато
Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии

Лукашенко: Беларусь атаковать ядерным оружием никого не будет, если не будет агрессии

13:26 06.07.2023
 
© БелТА / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© БелТА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Белоруссия не собирается применять ядерное оружие для атак, но немедленно применит его в случае внешней агрессии. Об этом в четверг журналистам заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Не волнуйтесь по поводу применения. Мы не собираемся атаковать никого с помощью ядерного оружия. Вы нас не трогайте и забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенный. Цели определены", - цитирует белорусского лидера "Sputnik Беларусь".

По словам Лукашенко, по земле ядерные боеголовки не перемещали.
"Никому не мешали. Переместили так, что ни вы, ни в Штатах (США – Sputnik), ни Ми-6, ни в Германии – нигде этого не заметили", – сказал белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что за тактическим ядерным оружием на территории страны обеспечивается "идеальный контроль" силами белорусов и россиян.
25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия к началу июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, размещает его там, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
25 мая Лукашенко сообщил, что по территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия начали перемещать ядерные боеприпасы.
По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО.
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