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Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль
Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль
Действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T17:39
2023-04-06T17:39
дмитрий песков
россия
белоруссия
безопасность
союзное государство
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля также добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной тем на Высшем госсовете Союзного государства в четверг."Речь шла о том, что, поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наш концептуальный подход. И РФ должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - отметил он.Как сообщалось, на Высшем госсовете Союзного государства Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он проинформировал, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере.Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видеоОтветим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на странуТактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО
https://crimea.ria.ru/20230406/putin-moskva-i-minsk-budut-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-voennoy-sfere-1128019872.html
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дмитрий песков, россия, белоруссия, безопасность, союзное государство, политика, новости
Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль

Песков: Белоруссия окружена недружественными странами и Россия не даст ее в обиду

17:39 06.04.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Белоруссия так же, как и мы, окружена странами, которые весьма враждебны. Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду. Действия соседей весьма и весьма непредсказуемы, недружественны, поэтому здесь, конечно, нужны меры предосторожности", - сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля также добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной тем на Высшем госсовете Союзного государства в четверг.
"Речь шла о том, что, поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наш концептуальный подход. И РФ должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
16:52
Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере
Как сообщалось, на Высшем госсовете Союзного государства Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он проинформировал, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.
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Дмитрий ПесковРоссияБелоруссияБезопасностьСоюзное государствоПолитикаНовости
 
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