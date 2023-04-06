Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль
Песков: Белоруссия окружена недружественными странами и Россия не даст ее в обиду
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Белоруссия так же, как и мы, окружена странами, которые весьма враждебны. Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду. Действия соседей весьма и весьма непредсказуемы, недружественны, поэтому здесь, конечно, нужны меры предосторожности", - сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля также добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной тем на Высшем госсовете Союзного государства в четверг.
"Речь шла о том, что, поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наш концептуальный подход. И РФ должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - отметил он.
Как сообщалось, на Высшем госсовете Союзного государства Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он проинформировал, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.
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