https://crimea.ria.ru/20230406/rossiya-ne-dast-belorussiyu-v-obidu--kreml-1128021488.html

Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль

Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль

Действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T17:39

2023-04-06T17:39

2023-04-06T17:39

дмитрий песков

россия

белоруссия

безопасность

союзное государство

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/07/1122605059_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4fbee18063906a94feaf461d771134bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля также добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной тем на Высшем госсовете Союзного государства в четверг."Речь шла о том, что, поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наш концептуальный подход. И РФ должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - отметил он.Как сообщалось, на Высшем госсовете Союзного государства Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он проинформировал, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере.Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видеоОтветим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на странуТактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО

https://crimea.ria.ru/20230406/putin-moskva-i-minsk-budut-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-voennoy-sfere-1128019872.html

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, белоруссия, безопасность, союзное государство, политика, новости