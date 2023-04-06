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Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере
Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере
Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T16:52
2023-04-06T16:53
белоруссия
россия
владимир путин (политик)
ядерное оружие
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в четверг."Россия и Белоруссия наращивают, и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. Это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов, по настоящему важно с учетом непростой международной обстановки именно сегодня", – сказал российский лидер.Путин также отметил важное значение концепции безопасности Союзного государства, решение о разработке которой принято на состоявшемся заседании совета.Он подчеркнул, что Москва и Минск будут и далее укреплять систему безопасности союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития.Ранее Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что управлять размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск.Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов получили способность наносить удары ядерным оружием.По мнению экспертов, размещение в Белоруссии ТЯО усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на странуЛукашенко призвал прекратить боевые действия на УкраинеВстреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видео
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белоруссия, россия, владимир путин (политик), ядерное оружие, безопасность, новости
Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере

Путин: Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности

16:52 06.04.2023 (обновлено: 16:53 06.04.2023)
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Павел Быркин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в четверг.
"Россия и Белоруссия наращивают, и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. Это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов, по настоящему важно с учетом непростой международной обстановки именно сегодня", – сказал российский лидер.
Путин также отметил важное значение концепции безопасности Союзного государства, решение о разработке которой принято на состоявшемся заседании совета.
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"В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны", – пояснил президент.

Он подчеркнул, что Москва и Минск будут и далее укреплять систему безопасности союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития.
Ранее Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что управлять размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов получили способность наносить удары ядерным оружием.
По мнению экспертов, размещение в Белоруссии ТЯО усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО.
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БелоруссияРоссияВладимир Путин (политик)Ядерное оружиеБезопасностьНовости
 
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