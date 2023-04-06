https://crimea.ria.ru/20230406/putin-moskva-i-minsk-budut-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-voennoy-sfere-1128019872.html

Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере

Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере

Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T16:52

2023-04-06T16:52

2023-04-06T16:53

белоруссия

россия

владимир путин (политик)

ядерное оружие

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в четверг."Россия и Белоруссия наращивают, и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. Это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов, по настоящему важно с учетом непростой международной обстановки именно сегодня", – сказал российский лидер.Путин также отметил важное значение концепции безопасности Союзного государства, решение о разработке которой принято на состоявшемся заседании совета.Он подчеркнул, что Москва и Минск будут и далее укреплять систему безопасности союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития.Ранее Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что управлять размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск.Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов получили способность наносить удары ядерным оружием.По мнению экспертов, размещение в Белоруссии ТЯО усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на странуЛукашенко призвал прекратить боевые действия на УкраинеВстреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видео

https://crimea.ria.ru/20230327/yadernoe-oruzhie-rossii-v-belorussii-mnenie-iz-kryma-1127801071.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, владимир путин (политик), ядерное оружие, безопасность, новости