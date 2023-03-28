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Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО
Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО
Размещение российского тактического ядерного оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T09:11
2023-03-28T09:11
оружие
нато
ядерное оружие
снаряды с обедненным ураном
поставки электроэнергии в крым с украины
поставки западного оружия украине
василий дандыкин
мнения
политика
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Размещение российского тактического ядерного оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. Такое мнение в эфире радио Sputnik на русском выразил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Ядерный намекПо мнению военно эксперта, такой шаг в первую очередь является ответом на планы о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.По мнению Дандыкина, решение Москвы и Минска отрезвляюще подействует на весь блок НАТО, и в частности на планы Польши, которая активно наращивает военный потенциал и постоянно устраивает провокации на Белорусской границе."Опыт показывает, что такая решительность с нашей стороны, такая стратегическая, дружеская спайка России и Белоруссии повлияет на позицию этих стран", - убежден эксперт.Все по теме поставок Украине снарядов с обедненным ураном читайте по ссылке &gt;&gt;Что такое тактическое ядерное оружиеПо мнению Дандыкина, речь может идти о размещении в Белоруссии тактических ядерных бомб и боеголовок к ракетному комплексу "Искандер", который уже размещен в Белоруссии. При этом эксперт подчеркивает принципиальную разницу между тактическим и стратегическим ядерными вооружениями:Также эсперт напоминает, что у белорусских ВВС также есть десять самолетов СУ-24, которые по запросу Минска ранее переоборудованы Россией в носители ядерного оружия.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из КрымаРеакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в БелоруссииСнаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта
https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html
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оружие, нато, ядерное оружие, снаряды с обедненным ураном, поставки электроэнергии в крым с украины, поставки западного оружия украине, василий дандыкин, мнения, политика, белоруссия
Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО

Эксперт Дандыкин: тактическое ядерное оружие в Белоруссии охладит пыл НАТО

09:11 28.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Размещение российского тактического ядерного оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. Такое мнение в эфире радио Sputnik на русском выразил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.

Ядерный намек

По мнению военно эксперта, такой шаг в первую очередь является ответом на планы о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
"Есть такие линии, которые нельзя переступать. Обедненный уран уже ведет не к военным действиям, а к уничтожению мирного населения. Я думаю, этот намек поймут... Это все приводит к пониманию, что мир очень хрупок и такие провокации, которые как кажется из Лондона, касаются только Украины - это совершенно неправильная точка зрения".
По мнению Дандыкина, решение Москвы и Минска отрезвляюще подействует на весь блок НАТО, и в частности на планы Польши, которая активно наращивает военный потенциал и постоянно устраивает провокации на Белорусской границе.
"Опыт показывает, что такая решительность с нашей стороны, такая стратегическая, дружеская спайка России и Белоруссии повлияет на позицию этих стран", - убежден эксперт.
Все по теме поставок Украине снарядов с обедненным ураном читайте по ссылке >>

Что такое тактическое ядерное оружие

По мнению Дандыкина, речь может идти о размещении в Белоруссии тактических ядерных бомб и боеголовок к ракетному комплексу "Искандер", который уже размещен в Белоруссии. При этом эксперт подчеркивает принципиальную разницу между тактическим и стратегическим ядерными вооружениями:
"Тактическое ядерное оружие применяется при наступлении и обороне на глубину тактического построения - 450-500 км. Это применяется в масштабах какой-то войсковой операции для нанесения удара по опорным пунктам, поражения живой силы и военной техники противника. Стратегическое оружие отличается и мощностью заряда - речь идет о мегатоннах, ну и, конечно, стратегическая ракета может преодолеть расстояние и в 18 тысяч км. Как, например наша ракета "Сармат", которая способна лететь через Северный полюс".
Также эсперт напоминает, что у белорусских ВВС также есть десять самолетов СУ-24, которые по запросу Минска ранее переоборудованы Россией в носители ядерного оружия.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
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ОружиеНАТОЯдерное оружиеСнаряды с обедненным ураномПоставки электроэнергии в Крым с УкраиныПоставки западного оружия УкраинеВасилий ДандыкинМненияПолитикаБелоруссия
 
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