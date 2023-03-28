https://crimea.ria.ru/20230328/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-v-belorussii---ekspert-predrek-reaktsiyu-nato-1127807042.html

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО

Размещение российского тактического ядерного оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T09:11

2023-03-28T09:11

2023-03-28T09:11

оружие

нато

ядерное оружие

снаряды с обедненным ураном

поставки электроэнергии в крым с украины

поставки западного оружия украине

василий дандыкин

мнения

политика

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Размещение российского тактического ядерного оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. Такое мнение в эфире радио Sputnik на русском выразил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Ядерный намекПо мнению военно эксперта, такой шаг в первую очередь является ответом на планы о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.По мнению Дандыкина, решение Москвы и Минска отрезвляюще подействует на весь блок НАТО, и в частности на планы Польши, которая активно наращивает военный потенциал и постоянно устраивает провокации на Белорусской границе."Опыт показывает, что такая решительность с нашей стороны, такая стратегическая, дружеская спайка России и Белоруссии повлияет на позицию этих стран", - убежден эксперт.Все по теме поставок Украине снарядов с обедненным ураном читайте по ссылке >>Что такое тактическое ядерное оружиеПо мнению Дандыкина, речь может идти о размещении в Белоруссии тактических ядерных бомб и боеголовок к ракетному комплексу "Искандер", который уже размещен в Белоруссии. При этом эксперт подчеркивает принципиальную разницу между тактическим и стратегическим ядерными вооружениями:Также эсперт напоминает, что у белорусских ВВС также есть десять самолетов СУ-24, которые по запросу Минска ранее переоборудованы Россией в носители ядерного оружия.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из КрымаРеакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в БелоруссииСнаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта

https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, нато, ядерное оружие, снаряды с обедненным ураном, поставки электроэнергии в крым с украины, поставки западного оружия украине, василий дандыкин, мнения, политика, белоруссия