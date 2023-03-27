https://crimea.ria.ru/20230327/yadernoe-oruzhie-rossii-v-belorussii-mnenie-iz-kryma-1127801071.html

Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма

Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма

Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии – это не только ответ Западу на стремление обострить кризис на Украине, но и простое следование РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T17:10

2023-03-27T17:10

2023-03-27T17:13

крым

владимир константинов

россия

белоруссия

ядерное оружие

снаряды с обедненным ураном

поставки западного оружия украине

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии – это не только ответ Западу на стремление обострить кризис на Украине, но и простое следование Москвы ее союзническим обязательствам перед Беларусью, воевать с которой уже готовится недружественное западное "полуокружение". Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его словам, Белоруссия "испытывает давление на северные, западные и южные границы", оказавшись "во враждебном полуокружении"."Ее соседи, такие как Польша, Литва, Украина, не особо скрываясь, пытались организовать в Минске смену политического режима, нагнетают военную напряженность, ведут оголтелую антибелорусскую пропаганду. Фактически они вовсю готовятся к войне с Белоруссией", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Он отметил, что Белоруссия является по сути единственным союзником России. И размещение российского ядерного оружия на ее территории – союзническая поддержка в сложившихся обстоятельствах."В этих условиях решение по тактическому ядерному оружию с нашей стороны выглядит как следование своим союзническим обязательствам", – заявил глава крымского парламента.Константинов добавил, что размещение ядерного оружия России в Белоруссии – это "еще и ответ тем на Западе, кто пытается обострить кризис на Украине, снабдить нацистский режим снарядами с обедненным ураном"."И этот ответ его адресатами воспринят", – заметил он.Ранее в Кремле высказались о реакции Запада на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит здесь тактическое ядерное оружие, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном – Путин Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение экспертаРеакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии

https://crimea.ria.ru/20230323/tsunami-v-temze-ekspert-o-vozmozhnom-otvete-na-oruzhie-s-uranom-dlya-kieva-1127717619.html

https://crimea.ria.ru/20230323/o-rossiyskom-oruzhii-ukraine-i-ordere-mus-glavnoe-iz-intervyu-medvedeva-1127719063.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, россия, белоруссия, ядерное оружие, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, безопасность