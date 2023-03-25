https://crimea.ria.ru/20230325/rossiya-otvetit-na-primenenie-boepripasov-s-obednennym-uranom---putin-1127772445.html

Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин

Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин

России есть, чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T20:46

2023-03-25T20:46

2023-03-25T21:00

владимир путин (политик)

снаряды с обедненным ураном

украина

россия

политика

армия и флот

вооруженные силы россии

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1a/1127204459_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_deb8e11489a7d4967b46d1186adae2af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. России есть, чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, использование такого оружия будет направлено, в первую очередь, против применяющих его людей. Также оно будет загрязнять посевные площади.Он отметил, что использование таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Путин также указал на то, что применение такого оружия опасно, в первую очередь, для Украины. И предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом."У России, конечно, есть, чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч таких снарядов, мы их пока не применяли", - отметил президент.Ранее замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, какой будет реакция России на поставки снарядов с ураном Киеву. А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность от возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеОружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель ЗападаСнаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), снаряды с обедненным ураном, украина, россия, политика, армия и флот, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине