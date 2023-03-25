https://crimea.ria.ru/20230325/rossiya-otvetit-na-primenenie-boepripasov-s-obednennym-uranom---putin-1127772445.html
Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин
Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин
России есть, чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T20:46
2023-03-25T20:46
2023-03-25T21:00
владимир путин (политик)
снаряды с обедненным ураном
украина
россия
политика
армия и флот
вооруженные силы россии
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. России есть, чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, использование такого оружия будет направлено, в первую очередь, против применяющих его людей. Также оно будет загрязнять посевные площади.Он отметил, что использование таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Путин также указал на то, что применение такого оружия опасно, в первую очередь, для Украины. И предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом."У России, конечно, есть, чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч таких снарядов, мы их пока не применяли", - отметил президент.Ранее замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, какой будет реакция России на поставки снарядов с ураном Киеву. А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность от возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеОружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель ЗападаСнаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине
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владимир путин (политик), снаряды с обедненным ураном, украина, россия, политика, армия и флот, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине
Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин
Путин: России есть, чем ответить на применение боеприпасов с обедненным ураном
20:46 25.03.2023 (обновлено: 21:00 25.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. России есть, чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам президента, использование такого оружия будет направлено, в первую очередь, против применяющих его людей. Также оно будет загрязнять посевные площади.
"Они (снаряды - ред.), конечно, не относятся к оружию массового поражения, но сердечники снарядов с обедненным ураном – там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях – так или иначе порождают радиационную пыль. И в этом смысле он относится к оружию наиболее опасного характера", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
Он отметил, что использование таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Путин также указал на то, что применение такого оружия опасно, в первую очередь, для Украины. И предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
"У России, конечно, есть, чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч таких снарядов, мы их пока не применяли", - отметил президент.
Ранее замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды
с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил
, что Россия вынуждена будет реагировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, какой будет реакция России
на поставки снарядов с ураном Киеву. А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность от возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
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