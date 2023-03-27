Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии
Песков: реакция Запада не повлияет на планы РФ по размещению ядерного оружия в Белоруссии
13:18 27.03.2023 (обновлено: 13:20 27.03.2023)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков.
Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии
По словам Владимира Путина, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Президент указал, что применение таких боеприпасов "так или иначе связано с ядерными технологиями". Он также проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. И в этой просьбе нет ничего необычного, добавил Путин, поскольку США "давно разместили свое тактическое ядерное оружие в ряде стран".
Что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными, подчеркнул президент.
Снаряды с обедненным ураном для Украины
Замминистра обороны страны Аннабель Голди ранее заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
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