https://crimea.ria.ru/20230327/reaktsiya-zapada-plany-ne-izmenit--peskov-o-yadernom-oruzhii-v-belorussii-1127790627.html

Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии

Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии

Реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T13:18

2023-03-27T13:18

2023-03-27T13:20

россия

дмитрий песков

белоруссия

ядерное оружие

снаряды с обедненным ураном

в мире

безопасность

великобритания

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.Размещение тактического ядерного оружия в БелоруссииПо словам Владимира Путина, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Президент указал, что применение таких боеприпасов "так или иначе связано с ядерными технологиями". Он также проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. И в этой просьбе нет ничего необычного, добавил Путин, поскольку США "давно разместили свое тактическое ядерное оружие в ряде стран".Что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными, подчеркнул президент.Снаряды с обедненным ураном для УкраиныЗамминистра обороны страны Аннабель Голди ранее заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - ПутинРадиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеСнаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине

https://crimea.ria.ru/20230324/snaryady-s-uranom-uzhe-nakhodyatsya-na-ukraine--mnenie-eksperta-1127753425.html

https://crimea.ria.ru/20230322/vyvod-konflikta-na-druguyu-orbitu-zakharova-o-postavkakh-oruzhiya-s-uranom-1127690499.html

россия

белоруссия

великобритания

сша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, белоруссия, ядерное оружие, снаряды с обедненным ураном, в мире, безопасность, великобритания, сша