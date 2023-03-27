Рейтинг@Mail.ru
Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230327/reaktsiya-zapada-plany-ne-izmenit--peskov-o-yadernom-oruzhii-v-belorussii-1127790627.html
Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии
Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии
Реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T13:18
2023-03-27T13:20
россия
дмитрий песков
белоруссия
ядерное оружие
снаряды с обедненным ураном
в мире
безопасность
великобритания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_0545bbead36f13c237371f5eb52827b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.Размещение тактического ядерного оружия в БелоруссииПо словам Владимира Путина, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Президент указал, что применение таких боеприпасов "так или иначе связано с ядерными технологиями". Он также проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. И в этой просьбе нет ничего необычного, добавил Путин, поскольку США "давно разместили свое тактическое ядерное оружие в ряде стран".Что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными, подчеркнул президент.Снаряды с обедненным ураном для УкраиныЗамминистра обороны страны Аннабель Голди ранее заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - ПутинРадиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеСнаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине
https://crimea.ria.ru/20230324/snaryady-s-uranom-uzhe-nakhodyatsya-na-ukraine--mnenie-eksperta-1127753425.html
https://crimea.ria.ru/20230322/vyvod-konflikta-na-druguyu-orbitu-zakharova-o-postavkakh-oruzhiya-s-uranom-1127690499.html
россия
белоруссия
великобритания
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed34923ffb5a5a6d9035bb1b5ee10de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, белоруссия, ядерное оружие, снаряды с обедненным ураном, в мире, безопасность, великобритания, сша
Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии

Песков: реакция Запада не повлияет на планы РФ по размещению ядерного оружия в Белоруссии

13:18 27.03.2023 (обновлено: 13:20 27.03.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков.
Уран 238 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 19:32Радио "Спутник в Крыму"
Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии

По словам Владимира Путина, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Президент указал, что применение таких боеприпасов "так или иначе связано с ядерными технологиями". Он также проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. И в этой просьбе нет ничего необычного, добавил Путин, поскольку США "давно разместили свое тактическое ядерное оружие в ряде стран".
Что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными, подчеркнул президент.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 10:05
Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном

Снаряды с обедненным ураном для Украины

Замминистра обороны страны Аннабель Голди ранее заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин
Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине
Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине
 
РоссияДмитрий ПесковБелоруссияЯдерное оружиеСнаряды с обедненным ураномВ миреБезопасностьВеликобританияСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя
13:18Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии
12:54Трехдневный шторм: в Крым идут морозы и снег
12:38В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
12:35Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ
12:29Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем
12:13Почему Россия не выйдет из ВТО
12:01В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно 0:56
11:41Роман Костомаров записал аудиосообщение
11:34Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник Пушилина
11:24Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:16Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
11:03Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей
10:53Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
10:28Очередь на переправу в Крым растет
10:14НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев
09:50Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы
09:28На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
09:04Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
08:46Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
Лента новостейМолния