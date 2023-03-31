https://crimea.ria.ru/20230331/lukashenko-prizval-prekratit-boevye-deystviya-na-ukraine-1127895960.html
Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T11:28
2023-03-31T11:28
2023-03-31T11:50
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
сво
россия
украина
безопасность
новости
мнения
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123435762_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_b51d9a1a8307ffe21832d61ceb09a436.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу.Он подчеркнул, что, если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях, как это было, для усиления своих позиций, Россия в ответ обязана задействовать всю мощь своего военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.Лукашенко подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России сегодня разворачивается на полную мощь, и, если он развернется, о мире будет говорить трудно. "Эта русская телега если покатится, то мало не покажется... Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация", – заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения властиРоссия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - ПутинЛукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
https://crimea.ria.ru/20221209/simptomy-nalitso-lukashenko-sprognoziroval-dlya-zapada-novyy-krizis-1125771319.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123435762_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_16945d5039e583373924bfdf11019e82.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, сво, россия, украина, безопасность, новости, мнения, вооруженные силы россии
Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
Президент Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие
11:28 31.03.2023 (обновлено: 11:50 31.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу.
"Прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения группировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли", – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что, если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях, как это было, для усиления своих позиций, Россия в ответ обязана задействовать всю мощь своего военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.
Лукашенко подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России сегодня разворачивается на полную мощь, и, если он развернется, о мире будет говорить трудно.
"Эта русская телега если покатится, то мало не покажется... Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация", – заявил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: