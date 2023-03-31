https://crimea.ria.ru/20230331/lukashenko-prizval-prekratit-boevye-deystviya-na-ukraine-1127895960.html

Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине

Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T11:28

2023-03-31T11:28

2023-03-31T11:50

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу.Он подчеркнул, что, если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях, как это было, для усиления своих позиций, Россия в ответ обязана задействовать всю мощь своего военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.Лукашенко подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России сегодня разворачивается на полную мощь, и, если он развернется, о мире будет говорить трудно. "Эта русская телега если покатится, то мало не покажется... Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация", – заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения властиРоссия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - ПутинЛукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине

https://crimea.ria.ru/20221209/simptomy-nalitso-lukashenko-sprognoziroval-dlya-zapada-novyy-krizis-1125771319.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, сво, россия, украина, безопасность, новости, мнения, вооруженные силы россии