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Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти
Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти
Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T13:13
2023-03-29T13:13
ситуация в белоруссии
белоруссия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мнения
политика
украина
сво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.По словам Галузина, размещение Региональной группировки войск (РГВ) на территории Белоруссии является мощным сдерживающим фактором для Киева. Однако риторика "белорусских националистических формирований", воюющих в составе украинской армии и пестуемых киевскими властями и западными кураторами, существенно ужесточилась за последние месяцы."Нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп... Конечно, белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке РГВ должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию Белоруссии", – сказал Галузин в интервью RTVI.Ситуация в БелоруссииРегиональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о задержании "террориста украинских спецслужб" и более двадцати его пособников, причастных к февральской диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. По его словам, диверсанта готовили СБУ, а белорусская оппозиция помогала.Ранее член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия в эфире телеканала Sky News заявил, что Украина может открыть второй фронт с Белоруссией в случае размещения там российского тактического ядерного оружия. В Крыму размещение такого оружия назвали не только ответом Западу на стремление обострить кризис на Украине, но и следованием Москвы союзническим обязательствам перед Беларусью, воевать с которой уже готовится недружественное западное "полуокружение".Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ситуация в белоруссии, белоруссия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, политика, украина, сво, обстрелы всу
Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти

МИД России: Украина может направить диверсантов в Белоруссию для свержения власти

13:13 29.03.2023
 
© © Flickr/ U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото
© © Flickr/ U.S. Army Europe Images
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
По словам Галузина, размещение Региональной группировки войск (РГВ) на территории Белоруссии является мощным сдерживающим фактором для Киева. Однако риторика "белорусских националистических формирований", воюющих в составе украинской армии и пестуемых киевскими властями и западными кураторами, существенно ужесточилась за последние месяцы.
Их лидеры и команды уже открыто заявляют о планах "применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства", заметил дипломат. А значит, все объединенные силы Белоруссии и России должны быть готовы к тому, что киевский режим поддержит "этих головорезов наемников".
"Нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп... Конечно, белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке РГВ должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию Белоруссии", – сказал Галузин в интервью RTVI.
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Ситуация в Белоруссии

Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о задержании "террориста украинских спецслужб" и более двадцати его пособников, причастных к февральской диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. По его словам, диверсанта готовили СБУ, а белорусская оппозиция помогала.
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Ранее член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия в эфире телеканала Sky News заявил, что Украина может открыть второй фронт с Белоруссией в случае размещения там российского тактического ядерного оружия.
В Крыму размещение такого оружия назвали не только ответом Западу на стремление обострить кризис на Украине, но и следованием Москвы союзническим обязательствам перед Беларусью, воевать с которой уже готовится недружественное западное "полуокружение".
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