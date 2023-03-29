https://crimea.ria.ru/20230329/belorussii-ugrozhaet-perebroska-kievom-drg-dlya-sverzheniya-vlasti-1127837569.html

Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти

Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти

Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T13:13

2023-03-29T13:13

2023-03-29T13:13

ситуация в белоруссии

белоруссия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мнения

политика

украина

сво

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110524/28/1105242858_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_013080498d5e9aec059b1d9aacadc5ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.По словам Галузина, размещение Региональной группировки войск (РГВ) на территории Белоруссии является мощным сдерживающим фактором для Киева. Однако риторика "белорусских националистических формирований", воюющих в составе украинской армии и пестуемых киевскими властями и западными кураторами, существенно ужесточилась за последние месяцы."Нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп... Конечно, белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке РГВ должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию Белоруссии", – сказал Галузин в интервью RTVI.Ситуация в БелоруссииРегиональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о задержании "террориста украинских спецслужб" и более двадцати его пособников, причастных к февральской диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. По его словам, диверсанта готовили СБУ, а белорусская оппозиция помогала.Ранее член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия в эфире телеканала Sky News заявил, что Украина может открыть второй фронт с Белоруссией в случае размещения там российского тактического ядерного оружия. В Крыму размещение такого оружия назвали не только ответом Западу на стремление обострить кризис на Украине, но и следованием Москвы союзническим обязательствам перед Беларусью, воевать с которой уже готовится недружественное западное "полуокружение".Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины

https://crimea.ria.ru/20230327/kiev-mozhet-otkryt-vtoroy-front-s-belorussiey-zayavili-v-rade-1127803672.html

https://crimea.ria.ru/20230319/v-belorussii-predotvratili-terakt-1127646400.html

https://crimea.ria.ru/20230327/dlya-chego-rossiya-razmeschaet-yadernoe-oruzhie-v-belorussii--politolog-1127797296.html

белоруссия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в белоруссии, белоруссия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, политика, украина, сво, обстрелы всу