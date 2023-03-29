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Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины
Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины
Потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Украину пойти на компромисс с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T09:59
2023-03-29T10:01
владимир зеленский (президент украины)
сво
всу (вооруженные силы украины)
артемовск
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Украину пойти на компромисс с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Associated Press. "Неприемлемый" компромиссПо его словам, без поддержки Запада Украина не сможет выиграть войну, при этом поражение в Артемовске обернется давлением со стороны международного сообщества, которое начнет подталкивать его к "неприемлемому" компромиссу в РФ, как и все украинское общество, которое "будет чувствовать усталость".Президент Украины подчеркнул также, что поражение на этом этапе конфликта деморализует войска ВСУ. Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".Раннее Зеленский признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения.Значение АртемовскаАртемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для украинских войск, отметив, что армия России наступает на нескольких направлениях, продвигаясь к центру города. Командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский предположил, что Артемовск может стать для ВСУ очередным котлом. Несмотря на это Ставка верховного главнокомандующего Украины решила продолжать удерживать Артемовск.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружиеКонтрнаступление ВСУ: чем ответит армия России
артемовск
донецкая народная республика (днр)
россия
украина
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владимир зеленский (президент украины), сво, всу (вооруженные силы украины), артемовск, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, украина
Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины

Зеленский назвал последствия вероятного поражения ВСУ в Артемовске

09:59 29.03.2023 (обновлено: 10:01 29.03.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Украину пойти на компромисс с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Associated Press.

"Неприемлемый" компромисс

"Если Бахмут падет перед российскими войсками, их президент Владимир Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", – убежден украинский президент.
По его словам, без поддержки Запада Украина не сможет выиграть войну, при этом поражение в Артемовске обернется давлением со стороны международного сообщества, которое начнет подталкивать его к "неприемлемому" компромиссу в РФ, как и все украинское общество, которое "будет чувствовать усталость".
Президент Украины подчеркнул также, что поражение на этом этапе конфликта деморализует войска ВСУ. Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
Раннее Зеленский признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения.

Значение Артемовска

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар.
Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для украинских войск, отметив, что армия России наступает на нескольких направлениях, продвигаясь к центру города. Командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский предположил, что Артемовск может стать для ВСУ очередным котлом. Несмотря на это Ставка верховного главнокомандующего Украины решила продолжать удерживать Артемовск.
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Владимир Зеленский (президент Украины)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)АртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииРоссияУкраина
 
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