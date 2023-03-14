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Киев решил продолжать оборону Артемовска – решение ставки Зеленского - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Киев решил продолжать оборону Артемовска – решение ставки Зеленского
Киев решил продолжать оборону Артемовска – решение ставки Зеленского - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Киев решил продолжать оборону Артемовска – решение ставки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник, 14 марта, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого было решено... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T17:52
2023-03-14T17:54
артемовск
владимир зеленский (президент украины)
сво
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник, 14 марта, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого было решено продолжать удерживать Артемовск. Об этом сообщается на сайте президента Украины.Отмечается, что решение было принято на основании докладов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок украинских войск об актуальной ситуации на фронте.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для украинских войск, отметив, что армия России наступает на нескольких направлениях, продвигаясь к центру города. Командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский предположил, что Артемовск может стать для ВСУ очередным котлом.Читайте также на РИА Новости Крым:Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска" Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе
https://crimea.ria.ru/20230311/voennyy-ekspert-otvetil-na-slova-generala-vsu-ob-uderzhanii-artemovska--1127484953.html
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артемовск, владимир зеленский (президент украины), сво, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), новости
Киев решил продолжать оборону Артемовска – решение ставки Зеленского

Ставка верховного главнокомандующего Украины решила продолжать удерживать Артемовск

17:52 14.03.2023 (обновлено: 17:54 14.03.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник, 14 марта, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого было решено продолжать удерживать Артемовск. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Отмечается, что решение было принято на основании докладов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок украинских войск об актуальной ситуации на фронте.
"Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском (Артемовском – ред.) направлении, все члены ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут", – говорится в сообщении.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для украинских войск, отметив, что армия России наступает на нескольких направлениях, продвигаясь к центру города. Командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский предположил, что Артемовск может стать для ВСУ очередным котлом.
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