https://crimea.ria.ru/20230311/voennyy-ekspert-otvetil-na-slova-generala-vsu-ob-uderzhanii-artemovska--1127484953.html

Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"

Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска" - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"

Заявление командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского о том, что "удержание Артемовска помогает Киеву выиграть время", - глупость. Такое... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T19:01

2023-03-11T19:01

2023-03-11T19:01

сво

артемовск

всу (вооруженные силы украины)

евгений бужинский

донецкая народная республика (днр)

украина

россия

вооруженные силы россии

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявление командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского о том, что "удержание Артемовска помогает Киеву выиграть время", - глупость. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Евгений Бужинский.Ранее Сырский заявил, что считает удержание Артемовска (Бахмута) необходимостью для Киева, чтобы "выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами".По словам Евгения Бужинского, сказанное украинским военачальником - откровенная глупость уже хотя бы потому, что предполагает накопление неких резервов, в то время, как в Артемовске украинские военные гибнут тысячами. Кроме того, упомянутые резервы неоткуда брать, считает эксперт."Ну, это ерунда. Они заявляют... Не выиграть время, а перемолоть. Для чего выиграть время? Чтобы подготовиться к генеральному наступлению? Я не знаю, какие они резервы там могут накопить, честное слово. Это чушь. Тут не надо быть экспертом, чтобы понять, говорит человек глупость или нет. Я считаю, что это глупость", – сказал Бужинский.Ситуация в АртемовскеРанее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный высказался о необходимости продолжать оборонительную операцию и усиливать позиции ВСУ в Артемовске. До этого член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. А два украинских силовика – командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников – сообщили, что их подразделениям приказано оставить город. 11 марта врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра, сообщил, что на данный момент "у врага мало боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск". 6 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон – это около 10 тысяч человек. По его словам, город фактически стал для ВСУ новым котлом.Некоторые формирования противника пытаются покинуть Артемовск, при этом российская артиллерия старается их достать.Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных ВСУ прорваться с боями из самого Артемовска.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Шойгу объяснил значение освобождения АртемовскаГенсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под Артемовском

https://crimea.ria.ru/20230301/boeviki-aydara-ispolzuyut-podrostkov-v-boyakh-za-artemovsk--marochko-1127285408.html

артемовск

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сво, артемовск, всу (вооруженные силы украины), евгений бужинский, донецкая народная республика (днр), украина, россия, вооруженные силы россии, мнения