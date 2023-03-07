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Шойгу объяснил значение освобождения Артемовска
Шойгу объяснил значение освобождения Артемовска - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Шойгу объяснил значение освобождения Артемовска
Освобождение Артемовска от украинских войск позволит продолжить наступление вглубь обороны ВСУ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T13:15
2023-03-07T13:15
2023-03-07T13:18
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Освобождение Артемовска от украинских войск позволит продолжить наступление вглубь обороны ВСУ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Какие населенные пункты ДНР освобожденыОн отметил, что в результате наступательных действий российской армии на Донецком и Купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.Министр также добавил, что западными странами во главе с США против России развязана "абсолютно беспринципная информационная война".Ситуация в АртемовскеРанее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон – это около 10 тысяч человек. По его словам, город фактически стал для ВСУ новым котлом.Некоторые формирования противника пытаются покинуть Артемовск, при этом российская артиллерия старается их достать.Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных ВСУ прорваться с боями из самого Артемовска.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУФормированиям ВСУ приказано покинуть АртемовскУкраинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР
https://crimea.ria.ru/20230307/shoygu-ozvuchil-poteri-ukrainskikh-voysk-za-fevral-1127388344.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, артемовск, всу (вооруженные силы украины), украина
Шойгу объяснил значение освобождения Артемовска
Шойгу: взятие под контроль Артемовска позволит продолжить наступление вглубь обороны ВСУ
13:15 07.03.2023 (обновлено: 13:18 07.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Освобождение Артемовска от украинских войск позволит продолжить наступление вглубь обороны ВСУ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Какие населенные пункты ДНР освобождены
"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Он отметил, что в результате наступательных действий российской армии на Донецком и Купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
Министр также добавил, что западными странами во главе с США против России развязана "абсолютно беспринципная информационная война".
"Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец", – заявил Шойгу.
Ситуация в Артемовске
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон – это около 10 тысяч человек. По его словам, город фактически стал для ВСУ новым котлом.
Некоторые формирования противника пытаются покинуть Артемовск, при этом российская артиллерия старается их достать.
Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных ВСУ прорваться с боями из самого Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
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