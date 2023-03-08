https://crimea.ria.ru/20230308/gensek-nato-stoltenberg-artemovsk-mozhet-past-v-blizhayshie-dni-1127416661.html

Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни

Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что в ближайшие дни Артемовск (украинское название Бахмут) полностью перейдет под контроль России, но... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T18:11

2023-03-08T18:11

2023-03-08T18:11

артемовск

йенс столтенберг

нато

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что в ближайшие дни Артемовск (украинское название Бахмут) полностью перейдет под контроль России, но это не будет означать "поворотного момента" в конфликте. Об этом он заявил в Стокгольме перед встречей с министрами обороны стран Евросоюза.При этом ситуация вокруг Артемовска показывает, что НАТО "не следует недооценивать Россию"."Мы должны продолжить поддержку Украины", - добавил он.Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска.Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По его словам, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом Гагин не исключил, что ВСУ могут совершить попытку прорыва в город с целью его удержания. По информации Гагина, в Артемовске блокированы порядка 10 тысяч украинских военных.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Артемовск является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери украинских войск за февральНовый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУФормированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск

https://crimea.ria.ru/20230308/rossiyskie-sily-vzyali-pod-polnyy-kontrol-vostochnuyu-chast-artemovska-1127411144.html

артемовск

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артемовск, йенс столтенберг, нато, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, министерство обороны рф, новости, в мире