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Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни
Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что в ближайшие дни Артемовск (украинское название Бахмут) полностью перейдет под контроль России, но... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T18:11
2023-03-08T18:11
артемовск
йенс столтенберг
нато
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что в ближайшие дни Артемовск (украинское название Бахмут) полностью перейдет под контроль России, но это не будет означать "поворотного момента" в конфликте. Об этом он заявил в Стокгольме перед встречей с министрами обороны стран Евросоюза.При этом ситуация вокруг Артемовска показывает, что НАТО "не следует недооценивать Россию"."Мы должны продолжить поддержку Украины", - добавил он.Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска.Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По его словам, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом Гагин не исключил, что ВСУ могут совершить попытку прорыва в город с целью его удержания. По информации Гагина, в Артемовске блокированы порядка 10 тысяч украинских военных.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Артемовск является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери украинских войск за февральНовый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУФормированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск
https://crimea.ria.ru/20230308/rossiyskie-sily-vzyali-pod-polnyy-kontrol-vostochnuyu-chast-artemovska-1127411144.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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артемовск, йенс столтенберг, нато, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, министерство обороны рф, новости, в мире
Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни

Генсек НАТО Столтенбер: мы не можем исключить сдачи Артемовска в ближайшие дни

18:11 08.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что в ближайшие дни Артемовск (украинское название Бахмут) полностью перейдет под контроль России, но это не будет означать "поворотного момента" в конфликте. Об этом он заявил в Стокгольме перед встречей с министрами обороны стран Евросоюза.
"В последние недели и месяцы мы видели ожесточенные сражения вокруг и внутри Бахмута. Мы не можем исключить, что Бахмут в ближайшие дни падет. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в войне", – цитирует главу альянса РИА Новости.
При этом ситуация вокруг Артемовска показывает, что НАТО "не следует недооценивать Россию".
"Мы должны продолжить поддержку Украины", - добавил он.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
11:47
Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска
Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По его словам, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом Гагин не исключил, что ВСУ могут совершить попытку прорыва в город с целью его удержания. По информации Гагина, в Артемовске блокированы порядка 10 тысяч украинских военных.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Артемовск является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.
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АртемовскЙенс СтолтенбергНАТОВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОАрмия и флотМинистерство обороны РФНовостиВ мире
 
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