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Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну
Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну
Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T14:12
2023-03-31T14:12
ядерное оружие
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
безопасность
нато
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту."Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально. Мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его. Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную и гражданскую инфраструктуру получит немедленный ответ", - заявил он.Вместе с тем он подчеркнул, что Белоруссия – миролюбивая страна, которая не планирует ни на кого нападать и не хочет ни с кем воевать. Однако при необходимости она себя защитит.Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Комментируя ситуацию, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что размещение ТЯО в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что никакая реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - ПутинЯдерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
https://crimea.ria.ru/20230331/lukashenko-prizval-prekratit-boevye-deystviya-na-ukraine-1127895960.html
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ядерное оружие, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, безопасность, нато, россия, украина
Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну

Лукашенко: любое посягательство на Белоруссию получит немедленный ответ

14:12 31.03.2023
 
© Официальный сайт президента БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Официальный сайт президента Белоруссии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту.
"Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально. Мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его. Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную и гражданскую инфраструктуру получит немедленный ответ", - заявил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что Белоруссия – миролюбивая страна, которая не планирует ни на кого нападать и не хочет ни с кем воевать. Однако при необходимости она себя защитит.
"Мы ответим, и на всю катушку ответим. И надо прекратить разговоры о ядерном оружии. Одна только бомба, которая размещается в Белоруссии, в два-три раза сильнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Тогда там сколько тысяч погибло? Это страшное оружие! И никто никогда применять его, как игрушку, не будет, кроме американцев. Я уверен, что если бы что-то случилось у них, как с Россией сейчас, то они давно бы уже применили, и может даже не тактическое", - добавил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Комментируя ситуацию, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что размещение ТЯО в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что никакая реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.
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