https://crimea.ria.ru/20230331/otvetim-na-vsyu-katushku-lukashenko-predostereg-ot-posyagatelstva-na-stranu-1127902352.html

Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну

Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну

Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T14:12

2023-03-31T14:12

2023-03-31T14:12

ядерное оружие

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

политика

безопасность

нато

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту."Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально. Мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его. Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную и гражданскую инфраструктуру получит немедленный ответ", - заявил он.Вместе с тем он подчеркнул, что Белоруссия – миролюбивая страна, которая не планирует ни на кого нападать и не хочет ни с кем воевать. Однако при необходимости она себя защитит.Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Комментируя ситуацию, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что размещение ТЯО в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что никакая реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - ПутинЯдерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию

https://crimea.ria.ru/20230331/lukashenko-prizval-prekratit-boevye-deystviya-na-ukraine-1127895960.html

белоруссия

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, безопасность, нато, россия, украина