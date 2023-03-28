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"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию - РИА Новости Крым, 28.03.2023
"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
Американские власти "играют в опасную игру", они сами спровоцировали осложнение международных отношений и принятие российским президентом Владимиром Путиным... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T11:22
2023-03-28T11:35
дональд трамп
владимир путин (политик)
политика
в мире
ядерное оружие
ситуация в белоруссии
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Американские власти "играют в опасную игру", они сами спровоцировали осложнение международных отношений и принятие российским президентом Владимиром Путиным решения о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Такое мнение в комментарии Newsweek выразил бывший президент США Дональд Трамп.Теперь американцам остается только молиться, считает он.Размещение тактического ядерного оружия в БелоруссииПрезидент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.Российский лидер сообщил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Президент указал, что применение таких боеприпасов "так или иначе связано с ядерными технологиями". И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Комментируя ситуацию, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что никакая реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политологРоссия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - ПутинЯдерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма
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дональд трамп, владимир путин (политик), политика, в мире, ядерное оружие, ситуация в белоруссии, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия
"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию

Экс-президент США Трамп призвал молиться после решения Путина по ядерному оружию

11:22 28.03.2023 (обновлено: 11:35 28.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Американские власти "играют в опасную игру", они сами спровоцировали осложнение международных отношений и принятие российским президентом Владимиром Путиным решения о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Такое мнение в комментарии Newsweek выразил бывший президент США Дональд Трамп.
Теперь американцам остается только молиться, считает он.
"Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". Эту ситуацию вызвали мы — вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — заявил Трамп.

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Российский лидер сообщил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Президент указал, что применение таких боеприпасов "так или иначе связано с ядерными технологиями". И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Комментируя ситуацию, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что никакая реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.
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