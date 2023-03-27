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Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политолог - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политолог
Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политолог - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политолог
Решение Москвы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) является мощным сигналом Западу и ответом на его намерения поставлять... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T20:52
2023-03-27T20:52
радио "спутник в крыму"
вадим петров
мнения
россия
белоруссия
ядерное оружие
нато
украина
сша
безопасность
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Эксперт Вадим Петров: размещение ядерного оружия в Белоруссии – серьезное предупреждение Западу
Эксперт Вадим Петров: размещение ядерного оружия в Белоруссии – серьезное предупреждение Западу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Решение Москвы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) является мощным сигналом Западу и ответом на его намерения поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Серьезное предупреждениеОн отметил, что для России сегодня важно использовать все возможности для сдерживания Запада."Мы их предупредили размещением в Белоруссии тактических ядерных зарядов, которые (белорусский лидер Александр) Лукашенко давно просил у России. Их использование с территории Белоруссии значительно расширяет ареал поражения этими снарядами тех частей Европы, которые сейчас еще находились вне зоны поражения ими. Думаю, такое предупреждение должно воздействовать", – сказал эксперт.Политолог также обратил внимание на реакцию США, которые заявили, что не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии."То есть США дали понять остальному Западу, что пока это все находится в хранилищах и требует соответствующего развертывания в случае необходимости, мол, мы будем следить за этим, и пока Россия действует, не нарушая основных законодательных актов о нераспространении ядерного оружия", – указал специалист.Размещение тактического ядерного оружия в БелоруссииВ субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.Российский лидер также отметил, что США давно разместили ядерное оружие в шести государствах — Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.Что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными, подчеркнул президент.Снаряды с обедненным ураном для УкраиныНа днях замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствует о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.В Минобороны РФ, в свою очередь, предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что решение Британии отправить Киеву снаряды с обедненным ураном – это еще один шаг к эскалации конфликта. По его мнению, коллективный запад жертвует жизнью не своих, а украинских солдат, поэтому будет нагнетать ситуацию до бесконечности.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - ПутинШойгу высказался о ядерном шантаже УкраиныЛукашенко: Беларусь готова встретить НАТО самолетами с ядерным оружием
https://crimea.ria.ru/20230325/vyzhit-pochti-nevozmozhno-v-vsu-nazvali-samoe-strashnoe-rossiyskoe-oruzhie-1127769311.html
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вадим петров, мнения, россия, белоруссия, ядерное оружие, нато, украина, сша, безопасность
Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политолог

Эксперт Петров: размещение ядерного оружия в Белоруссии – серьезное предупреждение Западу

20:52 27.03.2023
 
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкРакетные войска стратегического назначения РФ.
Ракетные войска стратегического назначения РФ.
© Пресс-служба МО РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Решение Москвы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) является мощным сигналом Западу и ответом на его намерения поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт Вадим Петров: размещение ядерного оружия в Белоруссии – серьезное предупреждение Западу
20:52

Серьезное предупреждение

Он отметил, что для России сегодня важно использовать все возможности для сдерживания Запада.
"Мы их предупредили размещением в Белоруссии тактических ядерных зарядов, которые (белорусский лидер Александр) Лукашенко давно просил у России. Их использование с территории Белоруссии значительно расширяет ареал поражения этими снарядами тех частей Европы, которые сейчас еще находились вне зоны поражения ими. Думаю, такое предупреждение должно воздействовать", – сказал эксперт.
Политолог также обратил внимание на реакцию США, которые заявили, что не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии.
"То есть США дали понять остальному Западу, что пока это все находится в хранилищах и требует соответствующего развертывания в случае необходимости, мол, мы будем следить за этим, и пока Россия действует, не нарушая основных законодательных актов о нераспространении ядерного оружия", – указал специалист.

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии

В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Российский лидер также отметил, что США давно разместили ядерное оружие в шести государствах — Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.
Что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными, подчеркнул президент.
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Снаряды с обедненным ураном для Украины

На днях замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствует о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.
В Минобороны РФ, в свою очередь, предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что решение Британии отправить Киеву снаряды с обедненным ураном – это еще один шаг к эскалации конфликта. По его мнению, коллективный запад жертвует жизнью не своих, а украинских солдат, поэтому будет нагнетать ситуацию до бесконечности.
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Радио "Спутник в Крыму"Вадим ПетровМненияРоссияБелоруссияЯдерное оружиеНАТОУкраинаСШАБезопасность
 
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