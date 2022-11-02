https://crimea.ria.ru/20221102/shoygu-vyskazalsya-o-yadernom-shantazhe-ukrainy-1125207691.html

Шойгу высказался о ядерном шантаже Украины

Шойгу высказался о ядерном шантаже Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Шойгу высказался о ядерном шантаже Украины

Россия знает о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, но США и европейские страны демонстративно не замечают ядерный шантаж Украины, так как хотят... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T13:17

2022-11-02T13:17

2022-11-02T13:20

сергей шойгу

белоруссия

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия знает о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, но США и европейские страны демонстративно не замечают ядерный шантаж Украины, так как хотят использовать это для сохранения глобального лидерства. Об этом на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.По его словам, накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами со стороны США регулярно продолжается. НАТО обеспечивает Украину развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет информационную и санкционную войну."Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе – своих союзников в Европе. Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия – уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику", — пояснил министр.

https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

белоруссия

сша

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сергей шойгу, белоруссия, сша, политика