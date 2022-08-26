https://crimea.ria.ru/20220826/lukashenko-belarus-gotova-vstretit-nato-samoletami-s-yadernym-oruzhiem-1124304320.html
Лукашенко: Беларусь готова встретить НАТО самолетами с ядерным оружием
Лукашенко: Беларусь готова встретить НАТО самолетами с ядерным оружием - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Лукашенко: Беларусь готова встретить НАТО самолетами с ядерным оружием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переоснащении некоторых военных самолетов под несение ядерных зарядов и пообещал "адекватный" ответ на угрозы... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T14:53
2022-08-26T14:53
2022-08-26T14:53
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переоснащении некоторых военных самолетов под несение ядерных зарядов и пообещал "адекватный" ответ на угрозы со стороны Запада. Белорусского лидера цитирует издание "Белта".По словам Лукашенко, речь идет о переброске сил авиации и оборудования в страны Восточной Европы после выгрузки военной техники США в рамках операции "Атлантическая решимость".Он также подчеркнул, что Белоруссия никому не угрожает: "они смотрят за нами, а мы смотрим за ними"."Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Пусть думают. ... не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси – цели у нас определены, центры принятия решений – мы их знаем", – предупредил белорусский лидер. Ранее Александр Лукашенко заявил, что де-факто признал статус российского Крыма, а также независимость Луганской и Донецкой народных республик, и, если нужно, закрепит это указом президента.
https://crimea.ria.ru/20220702/lukashenko-prigrozil-protivnikam-minska-polonezami-1123730518.html
https://crimea.ria.ru/20220702/lukashenko-zapad-rastit-monstra-na-ukraine-1123730140.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире
Лукашенко: Беларусь готова встретить НАТО самолетами с ядерным оружием
Лукашенко заявил о готовности белорусских самолетов с ядерным оружием противостоять НАТО