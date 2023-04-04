https://crimea.ria.ru/20230404/belorussiya-poluchila-vozmozhnost-nanosit-udary-yadernym-oruzhiem---shoygu-1127969598.html

Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием - Шойгу

Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием - Шойгу - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием - Шойгу

Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении,... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T12:51

2023-04-04T12:51

2023-04-04T13:14

сергей шойгу

ядерное оружие

оружие

белоруссия

армия и флот

новости

"искандер"

союзное государство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении, а также часть самолетов получили способность наносить удары ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил.Глава Минобороны уточнил, что с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку применения ракетного комплекса для защиты Союзного государства.Шойгу также сообщил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. Эти меры направлены на отстаивание безопасности Союзного государства.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко , в свою очередь заявил, что управлять размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск.По мнению экспертов, этот шаг усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государстваОтветим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, ядерное оружие, оружие, белоруссия, армия и флот, новости, "искандер", союзное государство