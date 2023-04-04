Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием - Шойгу
Шойгу: Белоруссии передан "Искандер", способный использовать ядерные ракеты
12:51 04.04.2023 (обновлено: 13:14 04.04.2023)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении, а также часть самолетов получили способность наносить удары ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил.
"Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он.
Глава Минобороны уточнил, что с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку применения ракетного комплекса для защиты Союзного государства.
Шойгу также сообщил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. Эти меры направлены на отстаивание безопасности Союзного государства.
"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", - уточнил глава оборонного ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко , в свою очередь заявил, что управлять размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск.
По мнению экспертов, этот шаг усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО.
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