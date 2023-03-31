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Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии
Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии
Бесконтрольного оружия в Белоруссии нет и быть не может, а значит, управлять и размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T17:37
2023-03-31T17:37
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
ядерное оружие
сша
политика
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
нато
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Бесконтрольного оружия в Белоруссии нет и быть не может, а значит, управлять и размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.Что касается целесообразности или нецелесообразности применения ядерного оружия, то этот вопрос "публично не обсуждается", уточнил белорусский лидер, подчеркнув, что тема эта "абсолютно закрытая".Лукашенко обратил внимание на то, что Россия только анонсировала, но еще не разместила ядерное оружие в Белоруссии, а на Западе "уже все взвыли"."А чего вы не выли, американцы, тогда, когда вводили против нас санкции? Они нарушили Будапештские соглашения, чего вы теперь воете? И потом, мы же не против Америки воевать собрались, если размещаем это оружие", – заметил он.По словам Лукашенко, он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным на тему того, не стоит ли разместить тактический ядерный арсенал РФ в одной из дружественных стран Карибского бассейна, чтобы сподвигнуть США пойти на мирные переговоры. Однако российский лидер ответил, что в этом нет нужды.Он добавил, что "как близкий человек" был приглашен Владимиром Путиным и ознакомлен с тем, какие разрушительные ракеты сегодня есть на вооружении России, и "был впечатлен"."Я видел, где они сосредоточены, какие это силы, какие они несут ядерные боезаряды, и я был очень впечатлен, хотя меня трудно впечатлить", – заключил глава Беларуси.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым
https://crimea.ria.ru/20230331/otvetim-na-vsyu-katushku-lukashenko-predostereg-ot-posyagatelstva-na-stranu-1127902352.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, ядерное оружие, сша, политика, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), нато, безопасность
Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии

Лукашенко: управлять тактическим ядерным вооружением РФ в Белоруссии будет Минск

17:37 31.03.2023
 
© president.gov.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на учениях "Запад-2021"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на учениях Запад-2021
© president.gov.by
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Бесконтрольного оружия в Белоруссии нет и быть не может, а значит, управлять и размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Что касается управления, контроля и прочего, за ядерным вооружением – бесконтрольного оружия в Белоруссии нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Белоруссии, будем мы здесь", – заявил Лукашенко, отвечая на вопрос из зала после выступления с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию.
Что касается целесообразности или нецелесообразности применения ядерного оружия, то этот вопрос "публично не обсуждается", уточнил белорусский лидер, подчеркнув, что тема эта "абсолютно закрытая".
Лукашенко обратил внимание на то, что Россия только анонсировала, но еще не разместила ядерное оружие в Белоруссии, а на Западе "уже все взвыли".
"А чего вы не выли, американцы, тогда, когда вводили против нас санкции? Они нарушили Будапештские соглашения, чего вы теперь воете? И потом, мы же не против Америки воевать собрались, если размещаем это оружие", – заметил он.
По словам Лукашенко, он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным на тему того, не стоит ли разместить тактический ядерный арсенал РФ в одной из дружественных стран Карибского бассейна, чтобы сподвигнуть США пойти на мирные переговоры. Однако российский лидер ответил, что в этом нет нужды.
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Он добавил, что "как близкий человек" был приглашен Владимиром Путиным и ознакомлен с тем, какие разрушительные ракеты сегодня есть на вооружении России, и "был впечатлен".
"Я видел, где они сосредоточены, какие это силы, какие они несут ядерные боезаряды, и я был очень впечатлен, хотя меня трудно впечатлить", – заключил глава Беларуси.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЯдерное оружиеСШАПолитикаАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)НАТОБезопасность
 
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