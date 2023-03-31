https://crimea.ria.ru/20230331/kto-budet-upravlyat-yadernym-arsenalom-rf-v-belorussii-1127906976.html

Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии

Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии

Бесконтрольного оружия в Белоруссии нет и быть не может, а значит, управлять и размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T17:37

2023-03-31T17:37

2023-03-31T17:37

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

россия

ядерное оружие

сша

политика

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

нато

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Бесконтрольного оружия в Белоруссии нет и быть не может, а значит, управлять и размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.Что касается целесообразности или нецелесообразности применения ядерного оружия, то этот вопрос "публично не обсуждается", уточнил белорусский лидер, подчеркнув, что тема эта "абсолютно закрытая".Лукашенко обратил внимание на то, что Россия только анонсировала, но еще не разместила ядерное оружие в Белоруссии, а на Западе "уже все взвыли"."А чего вы не выли, американцы, тогда, когда вводили против нас санкции? Они нарушили Будапештские соглашения, чего вы теперь воете? И потом, мы же не против Америки воевать собрались, если размещаем это оружие", – заметил он.По словам Лукашенко, он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным на тему того, не стоит ли разместить тактический ядерный арсенал РФ в одной из дружественных стран Карибского бассейна, чтобы сподвигнуть США пойти на мирные переговоры. Однако российский лидер ответил, что в этом нет нужды.Он добавил, что "как близкий человек" был приглашен Владимиром Путиным и ознакомлен с тем, какие разрушительные ракеты сегодня есть на вооружении России, и "был впечатлен"."Я видел, где они сосредоточены, какие это силы, какие они несут ядерные боезаряды, и я был очень впечатлен, хотя меня трудно впечатлить", – заключил глава Беларуси.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым

https://crimea.ria.ru/20230331/otvetim-na-vsyu-katushku-lukashenko-predostereg-ot-posyagatelstva-na-stranu-1127902352.html

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россия

сша

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, ядерное оружие, сша, политика, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), нато, безопасность