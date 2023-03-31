https://crimea.ria.ru/20230331/lukashenko-zhestko-vyskazalsya-o-situatsii-na-ukraine-1127896893.html

Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине

Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине

Горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T11:52

2023-03-31T11:52

2023-03-31T11:52

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

сво

украина

сша

политика

россия

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту."С чего начались горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного желания Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны", - сказал Лукашенко.По его словам, бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст "отмашку".Он подчеркнул, что не Россия и не Белоруссия совершили государственный переворот в братской Украине."С того времени начался отсчет того, что происходит до сих пор: чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка и уничтожение всего, что связано с периодом СССР, снос памятников, героизация убийств мирных граждан в Белоруссии, России и Украине", - перечислил Лукашенко.Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор там находится."Я был в эпицентре этого кризиса, как никто другой был погружен в то ,что происходит на Украине, и сейчас я оттуда не вылез, я нахожусь там. Может быть, даже больше, чем те, кто должен быть погружен в причины, развития и последствия этого конфликта", - отметил он.Лукашенко добавил, что в связи с нынешними международными событиями вопрос независимости страны встал как никогда остро."Никогда раньше в истории нашей страны, особенно независимой Беларуси, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость, никогда в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны. В новейшей истории Беларуси этот вопрос еще никогда не стоял так остро", - заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежегодное послание президента Белоруссии к парламенту и нацииЛукашенко призвал прекратить боевые действия на УкраинеРоссия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин

https://crimea.ria.ru/20230216/lukashenko-nazval-uslovie-uchastiya-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1127016346.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, сво, украина, сша, политика, россия, нато