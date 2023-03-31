https://crimea.ria.ru/20230331/lukashenko-zhestko-vyskazalsya-o-situatsii-na-ukraine-1127896893.html
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине
Горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T11:52
2023-03-31T11:52
2023-03-31T11:52
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту."С чего начались горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного желания Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны", - сказал Лукашенко.По его словам, бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст "отмашку".Он подчеркнул, что не Россия и не Белоруссия совершили государственный переворот в братской Украине."С того времени начался отсчет того, что происходит до сих пор: чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка и уничтожение всего, что связано с периодом СССР, снос памятников, героизация убийств мирных граждан в Белоруссии, России и Украине", - перечислил Лукашенко.Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор там находится."Я был в эпицентре этого кризиса, как никто другой был погружен в то ,что происходит на Украине, и сейчас я оттуда не вылез, я нахожусь там. Может быть, даже больше, чем те, кто должен быть погружен в причины, развития и последствия этого конфликта", - отметил он.Лукашенко добавил, что в связи с нынешними международными событиями вопрос независимости страны встал как никогда остро."Никогда раньше в истории нашей страны, особенно независимой Беларуси, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость, никогда в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны. В новейшей истории Беларуси этот вопрос еще никогда не стоял так остро", - заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежегодное послание президента Белоруссии к парламенту и нацииЛукашенко призвал прекратить боевые действия на УкраинеРоссия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин
https://crimea.ria.ru/20230216/lukashenko-nazval-uslovie-uchastiya-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1127016346.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, сво, украина, сша, политика, россия, нато
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине
Лукашенко: конфликты последних десятилетий начались с желания Запада подчинить себе мир
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"С чего начались горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного желания Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны", - сказал Лукашенко.
По его словам, бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст "отмашку".
"Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что не Россия и не Белоруссия совершили государственный переворот в братской Украине.
"С того времени начался отсчет того, что происходит до сих пор: чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка и уничтожение всего, что связано с периодом СССР, снос памятников, героизация убийств мирных граждан в Белоруссии, России и Украине", - перечислил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор там находится.
"Я был в эпицентре этого кризиса, как никто другой был погружен в то ,что происходит на Украине, и сейчас я оттуда не вылез, я нахожусь там. Может быть, даже больше, чем те, кто должен быть погружен в причины, развития и последствия этого конфликта", - отметил он.
Лукашенко добавил, что в связи с нынешними международными событиями вопрос независимости страны встал как никогда остро.
"Никогда раньше в истории нашей страны, особенно независимой Беларуси, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость, никогда в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны. В новейшей истории Беларуси этот вопрос еще никогда не стоял так остро", - заявил он.
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