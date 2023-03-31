Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230331/lukashenko-zhestko-vyskazalsya-o-situatsii-na-ukraine-1127896893.html
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине
Горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T11:52
2023-03-31T11:52
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
сво
украина
сша
политика
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127896771_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f16f23fea42079bb301c00f0239c5d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту."С чего начались горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного желания Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны", - сказал Лукашенко.По его словам, бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст "отмашку".Он подчеркнул, что не Россия и не Белоруссия совершили государственный переворот в братской Украине."С того времени начался отсчет того, что происходит до сих пор: чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка и уничтожение всего, что связано с периодом СССР, снос памятников, героизация убийств мирных граждан в Белоруссии, России и Украине", - перечислил Лукашенко.Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор там находится."Я был в эпицентре этого кризиса, как никто другой был погружен в то ,что происходит на Украине, и сейчас я оттуда не вылез, я нахожусь там. Может быть, даже больше, чем те, кто должен быть погружен в причины, развития и последствия этого конфликта", - отметил он.Лукашенко добавил, что в связи с нынешними международными событиями вопрос независимости страны встал как никогда остро."Никогда раньше в истории нашей страны, особенно независимой Беларуси, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость, никогда в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны. В новейшей истории Беларуси этот вопрос еще никогда не стоял так остро", - заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежегодное послание президента Белоруссии к парламенту и нацииЛукашенко призвал прекратить боевые действия на УкраинеРоссия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин
https://crimea.ria.ru/20230216/lukashenko-nazval-uslovie-uchastiya-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1127016346.html
белоруссия
украина
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127896771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3b09d09610973ee696852a8fe49c84c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, сво, украина, сша, политика, россия, нато
Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине

Лукашенко: конфликты последних десятилетий начались с желания Запада подчинить себе мир

11:52 31.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Харцызска в ДНР
Последствия обстрела Харцызска в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Горячие конфликты последних десятилетий начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"С чего начались горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного желания Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны", - сказал Лукашенко.
По его словам, бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст "отмашку".
"Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что не Россия и не Белоруссия совершили государственный переворот в братской Украине.
"С того времени начался отсчет того, что происходит до сих пор: чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка и уничтожение всего, что связано с периодом СССР, снос памятников, героизация убийств мирных граждан в Белоруссии, России и Украине", - перечислил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и до сих пор там находится.
"Я был в эпицентре этого кризиса, как никто другой был погружен в то ,что происходит на Украине, и сейчас я оттуда не вылез, я нахожусь там. Может быть, даже больше, чем те, кто должен быть погружен в причины, развития и последствия этого конфликта", - отметил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 12:53
Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
Лукашенко добавил, что в связи с нынешними международными событиями вопрос независимости страны встал как никогда остро.
"Никогда раньше в истории нашей страны, особенно независимой Беларуси, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость, никогда в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны. В новейшей истории Беларуси этот вопрос еще никогда не стоял так остро", - заявил он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ежегодное послание президента Белоруссии к парламенту и нации
Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияСВОУкраинаСШАПолитикаРоссияНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине
11:44Движение машин на трассе М-4 "Дон" возобновлено в обе стороны
11:38ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине
11:28Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
11:26Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков
11:20Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове
11:13Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство
11:00Ежегодное послание президента Белоруссии к парламенту и нации. Трансляция
10:50ЕС может отправить войска на Украину – Орбан обозначил перспективу
10:29Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:03Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
09:54Прорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – Константинов
09:35В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
08:57Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"
08:56Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание
08:36Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
08:12В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
07:47Детский отдых в Крыму: что нового 0:57
07:21Врач назвал основную причину абортов в Крыму
07:01"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВО
Лента новостейМолния