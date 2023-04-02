https://crimea.ria.ru/20230402/yadernoe-oruzhie-pridvinut-k-zapadnym-granitsam-soyuznogo-gosudarstva-1127937184.html

Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

Размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие переместят к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T21:37

2023-04-02T21:37

2023-04-02T21:38

ядерное оружие

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белоруссия

борис грызлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие переместят к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов.Дипломат напомнил, что до 1 июля, по словам Владимира Путина, в стране подготовят хранилище для этого типа вооружений.Дипломат напомнил, что до 1 июля в Белоруссии подготовят хранилище для этого типа вооружений.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко , в свою очередь заявил, что управлять размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск. По мнению экспертов, этот шаг усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко призвал прекратить боевые действия на УкраинеОтветим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, оружие, белоруссия, борис грызлов, политика, безопасность, новости, нато