Рейтинг@Mail.ru
Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230402/yadernoe-oruzhie-pridvinut-k-zapadnym-granitsam-soyuznogo-gosudarstva-1127937184.html
Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
Размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие переместят к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T21:37
2023-04-02T21:38
ядерное оружие
оружие
белоруссия
борис грызлов
политика
безопасность
новости
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110954/38/1109543852_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_0ecd652ab2d5933f44ec98fe1e351abb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие переместят к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов.Дипломат напомнил, что до 1 июля, по словам Владимира Путина, в стране подготовят хранилище для этого типа вооружений.Дипломат напомнил, что до 1 июля в Белоруссии подготовят хранилище для этого типа вооружений.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко , в свою очередь заявил, что управлять размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск. По мнению экспертов, этот шаг усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО. Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко призвал прекратить боевые действия на УкраинеОтветим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110954/38/1109543852_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6926803881e6dce9f12043be05180969.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ядерное оружие, оружие, белоруссия, борис грызлов, политика, безопасность, новости, нато
Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

Посол Грызлов: ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

21:37 02.04.2023 (обновлено: 21:38 02.04.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие переместят к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов.
Дипломат напомнил, что до 1 июля, по словам Владимира Путина, в стране подготовят хранилище для этого типа вооружений.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", — сказал Грызлов в эфире телеканала СТВ, пишут РИА Новости.

Дипломат напомнил, что до 1 июля в Белоруссии подготовят хранилище для этого типа вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко , в свою очередь заявил, что управлять размещенным на территории республики ядерным арсеналом России будет Минск.
По мнению экспертов, этот шаг усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
Ответим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну
"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
 
Ядерное оружиеОружиеБелоруссияБорис ГрызловПолитикаБезопасностьНовостиНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском
22:07В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться
21:57В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известно
21:37Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
21:11Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор
20:02Главные события и заявления дня: 2 апреля
19:51"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире
19:43Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге
19:11При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский
18:58Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
18:52Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие
18:47Врач назвал оптимальное время для рождения первенца
18:13Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС
17:58Блинкен позвонил Лаврову – о чем говорили министры
17:06Новые станции на Запорожье улучшат качество мобильной связи
16:13Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин
16:01В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
15:57Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру
15:24Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ
15:02Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – Минобороны
Лента новостейМолния