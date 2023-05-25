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Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
По территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия, начали перемещать ядерные боеприпасы. Об этом президент... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T19:53
2023-05-25T19:53
2023-05-25T19:56
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ядерное оружие
оружие
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. По территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия, начали перемещать ядерные боеприпасы. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил журналистам, пишет агентство Белта."Он (Владимир Путин – ред.) меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном", - сказал белорусский лидер и уточнил: "принято решение в развитие того, что сказано было устно".По словам Александра Лукашенко, на территории Белоруссии "надо было подготовить места хранения", провести и другую подготовительную работу.Как сообщает агентство, журналисты также поинтересовались у Лукашенко, транспортировано ли ядерное оружие уже на территорию Белоруссии, на что он дал обещание, прибыв в страну, уточнить этот вопрос.Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в РоссииВ Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в БелоруссииРешится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ядерное оружие, оружие, политика, новости
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
Лукашенко: ядерные боеприпасы уже перемещают по территории Белоруссии
19:53 25.05.2023 (обновлено: 19:56 25.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. По территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия, начали перемещать ядерные боеприпасы. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил журналистам, пишет агентство Белта.
"Он (Владимир Путин – ред.) меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном", - сказал белорусский лидер и уточнил: "принято решение в развитие того, что сказано было устно".
По словам Александра Лукашенко, на территории Белоруссии "надо было подготовить места хранения", провести и другую подготовительную работу.
"Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", - цитирует слова Лукашенко агентство.
Как сообщает агентство, журналисты также поинтересовались у Лукашенко, транспортировано ли ядерное оружие уже на территорию Белоруссии, на что он дал обещание, прибыв в страну, уточнить этот вопрос.
Ранее сообщалось
, что Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.
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