Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230525/v-belorussii-nachalos-peremeschenie-yadernykh-boepripasov-1128966522.html
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
По территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия, начали перемещать ядерные боеприпасы. Об этом президент... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T19:53
2023-05-25T19:56
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ядерное оружие
оружие
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123435762_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_b51d9a1a8307ffe21832d61ceb09a436.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. По территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия, начали перемещать ядерные боеприпасы. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил журналистам, пишет агентство Белта."Он (Владимир Путин – ред.) меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном", - сказал белорусский лидер и уточнил: "принято решение в развитие того, что сказано было устно".По словам Александра Лукашенко, на территории Белоруссии "надо было подготовить места хранения", провести и другую подготовительную работу.Как сообщает агентство, журналисты также поинтересовались у Лукашенко, транспортировано ли ядерное оружие уже на территорию Белоруссии, на что он дал обещание, прибыв в страну, уточнить этот вопрос.Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в РоссииВ Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в БелоруссииРешится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123435762_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_16945d5039e583373924bfdf11019e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ядерное оружие, оружие, политика, новости
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь

Лукашенко: ядерные боеприпасы уже перемещают по территории Белоруссии

19:53 25.05.2023 (обновлено: 19:56 25.05.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. По территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия, начали перемещать ядерные боеприпасы. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил журналистам, пишет агентство Белта.
"Он (Владимир Путин – ред.) меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном", - сказал белорусский лидер и уточнил: "принято решение в развитие того, что сказано было устно".
По словам Александра Лукашенко, на территории Белоруссии "надо было подготовить места хранения", провести и другую подготовительную работу.
"Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", - цитирует слова Лукашенко агентство.
Как сообщает агентство, журналисты также поинтересовались у Лукашенко, транспортировано ли ядерное оружие уже на территорию Белоруссии, на что он дал обещание, прибыв в страну, уточнить этот вопрос.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России
В Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в Белоруссии
Решится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение
БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоЯдерное оружиеОружиеПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу
20:35Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав
20:29Энергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем
20:11В Севастополе слышна стрельба – Развожаев
20:08Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт
19:53Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
19:35Штраф 1 млн или арест: Госдума одобрила закон о "экстремистских" картах
19:14"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей
18:41Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ
18:21Херсонский сертификат: правила применения и требования к жилью
17:39Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга
17:14"Вагнер" выходит из Артемовска. Что дальше?
17:03Решится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение
16:34WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму
16:28Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии
15:44Более 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери
15:24Путин на Высшем Евразийском экономическом совете - видео
14:57ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата
14:04Нахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет
13:41За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области
Лента новостейМолния