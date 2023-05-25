https://crimea.ria.ru/20230525/v-belorussii-nachalos-peremeschenie-yadernykh-boepripasov-1128966522.html

Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь

Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь

По территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия, начали перемещать ядерные боеприпасы. Об этом президент... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T19:53

2023-05-25T19:53

2023-05-25T19:56

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

ядерное оружие

оружие

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. По территории Белоруссии в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия, начали перемещать ядерные боеприпасы. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил журналистам, пишет агентство Белта."Он (Владимир Путин – ред.) меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном", - сказал белорусский лидер и уточнил: "принято решение в развитие того, что сказано было устно".По словам Александра Лукашенко, на территории Белоруссии "надо было подготовить места хранения", провести и другую подготовительную работу.Как сообщает агентство, журналисты также поинтересовались у Лукашенко, транспортировано ли ядерное оружие уже на территорию Белоруссии, на что он дал обещание, прибыв в страну, уточнить этот вопрос.Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в РоссииВ Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в БелоруссииРешится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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