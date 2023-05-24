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В Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в Белоруссии
В Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в Белоруссии - РИА Новости Крым, 24.05.2023
В Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в Белоруссии
Россия выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в случае попыток Польши организовать в этой стране военный переворот. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T18:43
2023-05-24T18:43
2023-05-24T18:43
дмитрий песков
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вальдемар скшипчак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в случае попыток Польши организовать в этой стране военный переворот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего замминистра обороны Польши Вальдемара Скшипчака.Ранее Скшипчак в эфире одного из телеканалов заявил, что Польша "готовится к восстанию в Белоруссии" с целью "поддержать войска, которые будут вести операцию против президента Александра Лукашенко".Песков по этому поводу отметил, что Польша является даже не недружественным, а враждебным России государством, руководство которого "сейчас буквально заходится в истериках русофобии".Ранее пресс-секретарь президента заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность нападения Польши на БелоруссиюВ Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МОЛукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
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дмитрий песков, кремль, россия, польша, белоруссия, политика, новости, вальдемар скшипчак, безопасность, в мире
В Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в Белоруссии
Песков: РФ обеспечит безопасность Белоруссии от исходящей от Польши угрозы переворота
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в случае попыток Польши организовать в этой стране военный переворот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего замминистра обороны Польши Вальдемара Скшипчака.
Ранее Скшипчак в эфире одного из телеканалов заявил, что Польша "готовится к восстанию в Белоруссии" с целью "поддержать войска, которые будут вести операцию против президента Александра Лукашенко".
Песков по этому поводу отметил, что Польша является даже не недружественным, а враждебным России государством, руководство которого "сейчас буквально заходится в истериках русофобии".
"Мы видим, что это враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе, силовыми методами во внутренние дела соседнего государства. А это соседнее государство является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", - сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Ранее пресс-секретарь президента заявил
, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.
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