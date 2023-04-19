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Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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https://crimea.ria.ru/20230419/ekspert-otsenil-veroyatnost-napadeniya-polshi-na-belorussiyu-1128261239.html
Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию
Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию
Вооруженная агрессия Польши против Белоруссии резко повышает риски начала третьей мировой войны с применением ядерного оружия, такой сценарий маловероятен, но... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T21:14
2023-04-19T21:14
эксклюзивы риа новости крым
белоруссия
польша
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политика
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженная агрессия Польши против Белоруссии резко повышает риски начала третьей мировой войны с применением ядерного оружия, такой сценарий маловероятен, но полностью не исключен. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.Чем обусловлена милитаризация Польши"В наше время что-то исключать полностью очень сложно, но надо понимать, что это будет уже полноценное начало третьей мировой войны, в которой использование ядерного оружия становится значительно более вероятным. Соответственно, даже использование тактического ядерного оружия будет уже фактически означать начало третьей мировой войны, и риски прямой конфронтации уже между Россией и США возрастают многократно", – сказал эксперт.Он также напомнил, что Польша является членом НАТО, поэтому если она вступит в войну, очень велика вероятность того, что будет применена 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне, что будет означать втягивание в войну всех прочих участников. Это обстоятельство снижает риски прямой военной агрессии со стороны Варшавы, считает аналитик.По словам Бедрицкого, милитаризация Польши – безусловный факт, однако он связан со стремлением этой страны занять лидирующую позицию среди военных союзников США в Европе."Польша милитаризируется уже на протяжении последних лет шести-семи, она увеличивает численность вооруженных сил и количество иностранных военных баз на своей территории, преимущественно американских. Но здесь скорее имеет смысл говорить о том, что Польша претендует на какие-то лидирующие позиции в Европе, по крайней мере, как основного партнера США", - пояснил политолог.Угрозы для Белоруссии со стороны ВаршавыРанее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал действия Польши у границ республики индикаторами подготовки к войне.В частности, к таким признакам глава оборонного ведомства причислил рост поставок вооружений из США и Южной Кореи, подготовку военной инфраструктуры, создание новых воинских частей и бригад, рост количества военных учений и разведывательной деятельности возле границы с Белоруссией.По словам Хренина, в случае необходимости на территории Белоруссии будет размещено стратегическое ядерное оружие, соответствующие площадки уже готовятся.Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что милитаризация Польши при содействии США и НАТО может быть обусловлена планами вступления польских войск в боевые действия на Украине после окончательного разгрома ВСУ.Аналитик отметил, что Варшава уже заказала более одной тысячи танков – 980 корейских танков "К2" и более 300 американских танков Abrams. Польские войска также переходят на новые типы самолетов, увеличивают свои вооруженные силы со 150 до 300 тысяч и в настоящее время проводят мобилизацию своих резервистов в количестве более 200 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политологаМосква учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – ЛавровПольша разместит HIMARS на границе с Россией
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белоруссия, польша, мнения, александр бедрицкий, политика, ядерное оружие, россия, украина, сво, в мире
Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию

Эксперт Бедрицкий: нападение Польши на Беларусь может спровоцировать третью мировую войну

21:14 19.04.2023
 
© РИА Новости Крым Директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий
 Директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости Крым
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженная агрессия Польши против Белоруссии резко повышает риски начала третьей мировой войны с применением ядерного оружия, такой сценарий маловероятен, но полностью не исключен. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.

Чем обусловлена милитаризация Польши

"В наше время что-то исключать полностью очень сложно, но надо понимать, что это будет уже полноценное начало третьей мировой войны, в которой использование ядерного оружия становится значительно более вероятным. Соответственно, даже использование тактического ядерного оружия будет уже фактически означать начало третьей мировой войны, и риски прямой конфронтации уже между Россией и США возрастают многократно", – сказал эксперт.
Он также напомнил, что Польша является членом НАТО, поэтому если она вступит в войну, очень велика вероятность того, что будет применена 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне, что будет означать втягивание в войну всех прочих участников. Это обстоятельство снижает риски прямой военной агрессии со стороны Варшавы, считает аналитик.
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По словам Бедрицкого, милитаризация Польши – безусловный факт, однако он связан со стремлением этой страны занять лидирующую позицию среди военных союзников США в Европе.
"Польша милитаризируется уже на протяжении последних лет шести-семи, она увеличивает численность вооруженных сил и количество иностранных военных баз на своей территории, преимущественно американских. Но здесь скорее имеет смысл говорить о том, что Польша претендует на какие-то лидирующие позиции в Европе, по крайней мере, как основного партнера США", - пояснил политолог.

Угрозы для Белоруссии со стороны Варшавы

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал действия Польши у границ республики индикаторами подготовки к войне.
В частности, к таким признакам глава оборонного ведомства причислил рост поставок вооружений из США и Южной Кореи, подготовку военной инфраструктуры, создание новых воинских частей и бригад, рост количества военных учений и разведывательной деятельности возле границы с Белоруссией.
По словам Хренина, в случае необходимости на территории Белоруссии будет размещено стратегическое ядерное оружие, соответствующие площадки уже готовятся.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что милитаризация Польши при содействии США и НАТО может быть обусловлена планами вступления польских войск в боевые действия на Украине после окончательного разгрома ВСУ.
Аналитик отметил, что Варшава уже заказала более одной тысячи танков – 980 корейских танков "К2" и более 300 американских танков Abrams. Польские войска также переходят на новые типы самолетов, увеличивают свои вооруженные силы со 150 до 300 тысяч и в настоящее время проводят мобилизацию своих резервистов в количестве более 200 тысяч человек.
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Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.
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