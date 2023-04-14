https://crimea.ria.ru/20230414/v-belorussii-gotovyat-ploschadki-pod-strategicheskoe-yadernoe-oruzhie--mo-1128181956.html

В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО

В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО

В случае необходимости на территории Белоруссии будет размещено стратегическое ядерное оружие, соответствующие площадки уже готовятся. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T16:27

2023-04-14T16:27

2023-04-14T16:27

белоруссия

ядерное оружие

оружие

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

политика

безопасность

новости

виктор хренин

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В случае необходимости на территории Белоруссии будет размещено стратегическое ядерное оружие, соответствующие площадки уже готовятся. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя военные угрозы со стороны Запада."Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", – цитирует Хренина пресс-служба минобороны Белоруссии.Он констатировал, что на сегодняшний день Польша серьезно увеличивает свою военную мощь на белорусском направлении, что может являться одним из признаков подготовки Варшавы к войне.Также глава военного ведомства прокомментировал распространяемые заявления, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Белоруссии, сможет использовать только российская сторона."На этот вопрос очень четко ответил наш президент в своем послании белорусскому народу и парламенту. У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам", - сказал Хренин.Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для БелоруссииРоссия не даст Белоруссию в обиду – КремльПутин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, ядерное оружие, оружие, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, политика, безопасность, новости, виктор хренин, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)