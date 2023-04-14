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В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО
В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО
В случае необходимости на территории Белоруссии будет размещено стратегическое ядерное оружие, соответствующие площадки уже готовятся. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T16:27
2023-04-14T16:27
белоруссия
ядерное оружие
оружие
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
политика
безопасность
новости
виктор хренин
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В случае необходимости на территории Белоруссии будет размещено стратегическое ядерное оружие, соответствующие площадки уже готовятся. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя военные угрозы со стороны Запада."Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", – цитирует Хренина пресс-служба минобороны Белоруссии.Он констатировал, что на сегодняшний день Польша серьезно увеличивает свою военную мощь на белорусском направлении, что может являться одним из признаков подготовки Варшавы к войне.Также глава военного ведомства прокомментировал распространяемые заявления, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Белоруссии, сможет использовать только российская сторона."На этот вопрос очень четко ответил наш президент в своем послании белорусскому народу и парламенту. У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам", - сказал Хренин.Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для БелоруссииРоссия не даст Белоруссию в обиду – КремльПутин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере
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белоруссия, ядерное оружие, оружие, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, политика, безопасность, новости, виктор хренин, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО

Министр обороны Белоруссии не исключил появления у Минска стратегического ядерного оружия

16:27 14.04.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В случае необходимости на территории Белоруссии будет размещено стратегическое ядерное оружие, соответствующие площадки уже готовятся. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя военные угрозы со стороны Запада.
"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", – цитирует Хренина пресс-служба минобороны Белоруссии.
Он констатировал, что на сегодняшний день Польша серьезно увеличивает свою военную мощь на белорусском направлении, что может являться одним из признаков подготовки Варшавы к войне.
"Туда планируются поставки вооружений, как из Америки, так и из Республики Корея. Мы также видим, как у них готовится военная инфраструктура, создаются новые воинские части и бригады, о которых ранее даже не говорили. Все это на нашем направлении. Можно отметить количество военных учений и разведывательную деятельность, которая ведется против нас. Все это является индикаторами заблаговременной подготовки к войне. Мы понимаем, что в данной ситуации на угрозу применения силы мы будем реагировать только силой", – заявил министр.
Также глава военного ведомства прокомментировал распространяемые заявления, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Белоруссии, сможет использовать только российская сторона.
"На этот вопрос очень четко ответил наш президент в своем послании белорусскому народу и парламенту. У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам", - сказал Хренин.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.
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БелоруссияЯдерное оружиеОружиеПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияПолитикаБезопасностьНовостиВиктор ХренинДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)
 
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