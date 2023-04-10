https://crimea.ria.ru/20230410/lukashenko-poprosil-u-shoygu-polnykh-garantiy-bezopasnosti-dlya-belorussii-1128089916.html
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
Минск желает получить от Москвы полные гарантии безопасности в случае агрессии против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T13:18
2023-04-10T13:18
2023-04-10T13:18
россия
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
сергей шойгу
союзное государство
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Минск желает получить от Москвы полные гарантии безопасности в случае агрессии против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске."Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России – ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".Белорусский лидер отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах с Владимиром Путиным, который "абсолютно его поддержал по всем направлениям". Со слов Лукашенко, президент России заявил о необходимости "проревизировать" все договоры и соглашения Москвы и Минска и посмотреть, "какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.Как сообщалось, на Высшем госсовете Союзного государства Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он проинформировал, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террористаБелоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием – ШойгуЯдерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
https://crimea.ria.ru/20230406/rossiya-ne-dast-belorussiyu-v-obidu--kreml-1128021488.html
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россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, сергей шойгу, союзное государство, безопасность, новости
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
Лукашенко просит у Шойгу полных гарантий безопасности в случае агрессии против Белоруссии