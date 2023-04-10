Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230410/lukashenko-poprosil-u-shoygu-polnykh-garantiy-bezopasnosti-dlya-belorussii-1128089916.html
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
Минск желает получить от Москвы полные гарантии безопасности в случае агрессии против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T13:18
2023-04-10T13:18
россия
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
сергей шойгу
союзное государство
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122923917_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_346d819a0b675ed7c11e58a2039135b4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Минск желает получить от Москвы полные гарантии безопасности в случае агрессии против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске."Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России – ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".Белорусский лидер отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах с Владимиром Путиным, который "абсолютно его поддержал по всем направлениям". Со слов Лукашенко, президент России заявил о необходимости "проревизировать" все договоры и соглашения Москвы и Минска и посмотреть, "какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.Как сообщалось, на Высшем госсовете Союзного государства Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он проинформировал, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террористаБелоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием – ШойгуЯдерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
https://crimea.ria.ru/20230406/rossiya-ne-dast-belorussiyu-v-obidu--kreml-1128021488.html
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122923917_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a6a374ef5204b74b0e85de2163e6cc59.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, сергей шойгу, союзное государство, безопасность, новости
Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии

Лукашенко просит у Шойгу полных гарантий безопасности в случае агрессии против Белоруссии

13:18 10.04.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Минск желает получить от Москвы полные гарантии безопасности в случае агрессии против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске.
"Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России – ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".
Белорусский лидер отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах с Владимиром Путиным, который "абсолютно его поддержал по всем направлениям". Со слов Лукашенко, президент России заявил о необходимости "проревизировать" все договоры и соглашения Москвы и Минска и посмотреть, "какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
6 апреля, 17:39
Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.
Как сообщалось, на Высшем госсовете Союзного государства Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он проинформировал, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста
Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием – Шойгу
Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
 
РоссияБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоСергей ШойгуСоюзное государствоБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Паромы вновь курсируют через Керченский пролив
13:53Ждать ли пасхального перемирия на Украине
13:32Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену
13:18Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
13:12ДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшие
12:49На Украине массово захватывают храмы канонической церкви
12:26Умер музыкант группы ABBA
12:13Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт
12:12120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь
12:01На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром
11:43Стрельба на востоке Крыма – в Ленинском районе пройдут учения Росгвардии
11:27Туман остановил работу Керченской паромной переправы
11:19Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:09На Кубани изъяли две тонны нелегального пива
10:49Шторм в Керченском проливе: как работают паромы
10:40700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель
10:13Утечка документов Пентагона: шпионаж за Зеленским и новые планы ВСУ
10:02Что кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политолог
09:08Более 20 улиц Симферополя остались без света
08:44Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
Лента новостейМолния