https://crimea.ria.ru/20230410/lukashenko-poprosil-u-shoygu-polnykh-garantiy-bezopasnosti-dlya-belorussii-1128089916.html

Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии

Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии

Минск желает получить от Москвы полные гарантии безопасности в случае агрессии против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T13:18

2023-04-10T13:18

2023-04-10T13:18

россия

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

сергей шойгу

союзное государство

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122923917_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_346d819a0b675ed7c11e58a2039135b4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Минск желает получить от Москвы полные гарантии безопасности в случае агрессии против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске."Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России – ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".Белорусский лидер отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах с Владимиром Путиным, который "абсолютно его поддержал по всем направлениям". Со слов Лукашенко, президент России заявил о необходимости "проревизировать" все договоры и соглашения Москвы и Минска и посмотреть, "какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.Как сообщалось, на Высшем госсовете Союзного государства Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он проинформировал, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и расширять сотрудничество в военно-технической сфере.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террористаБелоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием – ШойгуЯдерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

https://crimea.ria.ru/20230406/rossiya-ne-dast-belorussiyu-v-obidu--kreml-1128021488.html

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, сергей шойгу, союзное государство, безопасность, новости