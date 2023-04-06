Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста
Лукашенко: КГБ и ФСБ ликвидировали террористическую сеть в Белоруссии
15:42 06.04.2023 (обновлено: 15:43 06.04.2023)
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Белорусский КГБ и ФСБ России провели совместную операцию по ликвидации террористической сети на территории Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы закончили с Александром Васильевичем Бортниковым (директором ФСБ России – ред.) сегодня операцию. В ближайшее время мы проинформируем общество. Мы задержали террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ – накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают по другим направлениям, в России", - сказал Лукашенко на заседании высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в четверг.
Он также констатировал, что с Украины через приграничные российские регионы в Белоруссию "потоком пошло оружие".
Лукашенко заявил, что на территории как Белоруссии, так и России имеются схроны с оружием и взрывчаткой.
"Заходят (участники террористических группировок), берут это... Скорее всего, никто в карманах через границу обычный человек не везет боеприпасы и взрывчатку. Схроны здесь уже. У нас несколько таких накрыли", - добавил белорусский лидер.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране. По его словам, белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке российской группировки должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию республики.
В марте КГБ Белоруссии сообщил о ликвидации вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Мужчина был вооружен, оказывал сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, отстреливался, подрывал боевые гранты.
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