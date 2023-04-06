https://crimea.ria.ru/20230406/nakryli-vsyu-set-v-belorussii-zaderzhali-terrorista-1128018185.html

Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста

Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста

Белорусский КГБ и ФСБ России провели совместную операцию по ликвидации террористической сети на территории Белоруссии. Об этом сообщил президент республики... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T15:42

2023-04-06T15:42

2023-04-06T15:43

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Белорусский КГБ и ФСБ России провели совместную операцию по ликвидации террористической сети на территории Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.Он также констатировал, что с Украины через приграничные российские регионы в Белоруссию "потоком пошло оружие".Лукашенко заявил, что на территории как Белоруссии, так и России имеются схроны с оружием и взрывчаткой."Заходят (участники террористических группировок), берут это... Скорее всего, никто в карманах через границу обычный человек не везет боеприпасы и взрывчатку. Схроны здесь уже. У нас несколько таких накрыли", - добавил белорусский лидер.Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране. По его словам, белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке российской группировки должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию республики.В марте КГБ Белоруссии сообщил о ликвидации вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Мужчина был вооружен, оказывал сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, отстреливался, подрывал боевые гранты.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения властиВ Гродно изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов - ЛукашенкоИсполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины

https://crimea.ria.ru/20230404/belorussiya-poluchila-vozmozhnost-nanosit-udary-yadernym-oruzhiem---shoygu-1127969598.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), в мире, новости, общество, антитеррор, украина