https://crimea.ria.ru/20230307/ispolnitel-terakta-s-a-50-pod-minskom-zhil-v-krymu-i-imel-pasport-ukrainy-1127389532.html

Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины

Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины

В Белоруссии задержан украинский террорист с пособниками, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи". Об этом во... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T13:36

2023-03-07T13:36

2023-03-07T13:37

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

теракт

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Белоруссии задержан украинский террорист с пособниками, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи". Об этом во время вручения государственных наград сообщил президент республики Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал Белорусского телеграфного агентства.Террористическая операция готовилась украинскими и американскими спецслужбами в Киеве на протяжении полугода или восьми месяцев, отметил он.По словам белорусского лидера, о террористе также известно, что он уроженец Кривого Рога, но проживал в Крыму. Часть родственников задержанного проживают в Австрии, часть в Киеве."Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Готовился к совершению террористических актов", – уточнил известные подробности президент Беларуси.Что известно о теракте на авиабазе "Мачулищи"Информация об инциденте с транспортным бортом А-50 на авиабазе "Мачулищи" появилась в ряде Telegram-каналов в воскресенье 26 февраля. Уточнялось, что самолет якобы получил повреждения в результате атаки дронов.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам нечего здесь сказать, в информации речь шла о Беларуси, Беларусь это опровергла. Здесь нечего добавить".В среду 1 марта белорусские каналы показали видеоролик с самолетом, который находится на дежурстве на аэродроме "Мачулищи" под Минском. Самолет "продолжает выполнять работу и готов к взлету в любую минуту".Борт А-50 прибыл на авиабазу в рамках проверки слаживания региональной группировки войск Союзного государства в феврале. Он был задействован в совместных белорусско-российских летных учениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт: учения РФ и Белоруссии - предупреждение Украине и НАТОЛукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеРакетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, теракт, происшествия, новости