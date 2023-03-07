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Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины
Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины
В Белоруссии задержан украинский террорист с пособниками, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи". Об этом во... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T13:36
2023-03-07T13:36
2023-03-07T13:37
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
теракт
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Белоруссии задержан украинский террорист с пособниками, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи". Об этом во время вручения государственных наград сообщил президент республики Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал Белорусского телеграфного агентства.Террористическая операция готовилась украинскими и американскими спецслужбами в Киеве на протяжении полугода или восьми месяцев, отметил он.По словам белорусского лидера, о террористе также известно, что он уроженец Кривого Рога, но проживал в Крыму. Часть родственников задержанного проживают в Австрии, часть в Киеве."Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Готовился к совершению террористических актов", – уточнил известные подробности президент Беларуси.Что известно о теракте на авиабазе "Мачулищи"Информация об инциденте с транспортным бортом А-50 на авиабазе "Мачулищи" появилась в ряде Telegram-каналов в воскресенье 26 февраля. Уточнялось, что самолет якобы получил повреждения в результате атаки дронов.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам нечего здесь сказать, в информации речь шла о Беларуси, Беларусь это опровергла. Здесь нечего добавить".В среду 1 марта белорусские каналы показали видеоролик с самолетом, который находится на дежурстве на аэродроме "Мачулищи" под Минском. Самолет "продолжает выполнять работу и готов к взлету в любую минуту".Борт А-50 прибыл на авиабазу в рамках проверки слаживания региональной группировки войск Союзного государства в феврале. Он был задействован в совместных белорусско-российских летных учениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт: учения РФ и Белоруссии - предупреждение Украине и НАТОЛукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеРакетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, теракт, происшествия, новости
Исполнитель теракта с А-50 под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины
Лукашенко: исполнителем теракта на авиабазе "Мачулищи" с А-50 оказался крымчанин
13:36 07.03.2023 (обновлено: 13:37 07.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Белоруссии задержан украинский террорист с пособниками, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи". Об этом во время вручения государственных наград сообщил президент республики Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал Белорусского телеграфного агентства.
Террористическая операция готовилась украинскими и американскими спецслужбами в Киеве на протяжении полугода или восьми месяцев, отметил он.
"Служба безопасности Украины и руководство Центрального разведывательного управления США не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт", – цитирует издание Лукашенко.
По словам белорусского лидера, о террористе также известно, что он уроженец Кривого Рога, но проживал в Крыму. Часть родственников задержанного проживают в Австрии, часть в Киеве.
"Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Готовился к совершению террористических актов", – уточнил известные подробности президент Беларуси.
Что известно о теракте на авиабазе "Мачулищи"
Информация об инциденте с транспортным бортом А-50 на авиабазе "Мачулищи" появилась в ряде Telegram-каналов в воскресенье 26 февраля. Уточнялось, что самолет якобы получил повреждения в результате атаки дронов.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам нечего здесь сказать, в информации речь шла о Беларуси, Беларусь это опровергла. Здесь нечего добавить".
В среду 1 марта белорусские каналы показали видеоролик с самолетом, который находится на дежурстве на аэродроме "Мачулищи" под Минском. Самолет "продолжает выполнять работу и готов к взлету в любую минуту".
Борт А-50 прибыл на авиабазу в рамках проверки слаживания региональной группировки войск Союзного государства
в феврале. Он был задействован в совместных белорусско-российских летных учениях.
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