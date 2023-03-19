Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230319/v-belorussii-predotvratili-terakt-1127646400.html
В Белоруссии предотвратили теракт
В Белоруссии предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В Белоруссии предотвратили теракт
Белорусские спецслужбы ликвидировали вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Об этом сообщают в Комитете... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T17:31
2023-03-19T17:31
белоруссия
происшествия
теракт
новости
в мире
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124927255_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_679c008823dce338fa70fbc6938e90f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Белорусские спецслужбы ликвидировали вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Об этом сообщают в Комитете госбезопасности страны.Уточняется, что мужчина был вооружен, оказывал сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, отстреливался, подрывал боевые гранты.Пострадавших нет.В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные мероприятия.По данному факту возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости КрымТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВ Запорожской области предотвращен терактУчастник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
https://crimea.ria.ru/20230319/glava-novoy-kakhovki-rasskazal-o-teraktakh-vsu-i-nadezhdakh-zhdunov-1127602546.html
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124927255_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_ad91292b09c1a766aa800c261325414a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, происшествия, теракт, новости, в мире, безопасность, общество
В Белоруссии предотвратили теракт

КГБ Белоруссии: в Гродно ликвидирован вооруженного иностранец-террорист

17:31 19.03.2023
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Белорусские спецслужбы ликвидировали вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Об этом сообщают в Комитете госбезопасности страны.
"В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на улице Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л.", - сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что мужчина был вооружен, оказывал сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, отстреливался, подрывал боевые гранты.
Глава Новой Каховки Леонтьев назвал терактом обстрел домов и убийство людей - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
14:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"
Пострадавших нет.
В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым
Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС
В Запорожской области предотвращен теракт
Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
 
БелоруссияПроисшествияТерактНовостиВ миреБезопасностьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
17:31В Белоруссии предотвратили теракт
17:13Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют
16:57Под Тулой упал неопознанный беспилотник
16:49В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин
16:30Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС
16:09Обстоятельства оказались сильнее меня: певица МакSим о сорванном концерте
15:53Кремль ответил на угрозы об "аресте" Путина: ничтожны ваши заявления
15:32Уничтожены более 300 солдат, разбиты ангары с техникой: ход спецоперации
15:16Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской области
14:50Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8
14:33Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
14:16Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" 1:07
13:55В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги
13:39Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
13:13Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита 0:28
12:31Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело
12:13Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении
11:54На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта
11:32В Казахстане проходят досрочные выборы
Лента новостейМолния