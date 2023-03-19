https://crimea.ria.ru/20230319/v-belorussii-predotvratili-terakt-1127646400.html
В Белоруссии предотвратили теракт
В Белоруссии предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В Белоруссии предотвратили теракт
Белорусские спецслужбы ликвидировали вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Об этом сообщают в Комитете... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T17:31
2023-03-19T17:31
2023-03-19T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Белорусские спецслужбы ликвидировали вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Об этом сообщают в Комитете госбезопасности страны.Уточняется, что мужчина был вооружен, оказывал сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, отстреливался, подрывал боевые гранты.Пострадавших нет.В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные мероприятия.По данному факту возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости КрымТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВ Запорожской области предотвращен терактУчастник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, происшествия, теракт, новости, в мире, безопасность, общество
В Белоруссии предотвратили теракт
КГБ Белоруссии: в Гродно ликвидирован вооруженного иностранец-террорист