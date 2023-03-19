https://crimea.ria.ru/20230319/v-belorussii-predotvratili-terakt-1127646400.html

В Белоруссии предотвратили теракт

В Белоруссии предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 19.03.2023

В Белоруссии предотвратили теракт

Белорусские спецслужбы ликвидировали вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Об этом сообщают в Комитете... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T17:31

2023-03-19T17:31

2023-03-19T17:31

белоруссия

происшествия

теракт

новости

в мире

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124927255_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_679c008823dce338fa70fbc6938e90f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Белорусские спецслужбы ликвидировали вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта. Об этом сообщают в Комитете госбезопасности страны.Уточняется, что мужчина был вооружен, оказывал сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, отстреливался, подрывал боевые гранты.Пострадавших нет.В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные мероприятия.По данному факту возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости КрымТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВ Запорожской области предотвращен терактУчастник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам

https://crimea.ria.ru/20230319/glava-novoy-kakhovki-rasskazal-o-teraktakh-vsu-i-nadezhdakh-zhdunov-1127602546.html

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия, теракт, новости, в мире, безопасность, общество