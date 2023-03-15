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Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
Южный окружной военный суд приговорил члена крымской экстремистской ячейки к 10,5 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T18:17
2023-03-15T18:30
крым
южный окружной военный суд
происшествия
безопасность
новости
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил члена крымской экстремистской ячейки к 10,5 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Установлено, что с 2015 года подсудимый был членом структурного подразделения запрещенной международной террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.В феврале прошлого года экстремист был задержан правоохранителями. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти".Суд приговорил его к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.В феврале Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Они обвиняются в участии в деятельности "Партии исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*), которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, уточнили в суде.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в судеПризывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремистаНа Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
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крым, южный окружной военный суд, происшествия, безопасность, новости, общество, закон и право
Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам

Суд приговорил участника крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* к 10,5 годам колонии

18:17 15.03.2023 (обновлено: 18:30 15.03.2023)
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил члена крымской экстремистской ячейки к 10,5 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что с 2015 года подсудимый был членом структурного подразделения запрещенной международной террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
"Осуществлял пропагандистскую работу, направленную на увеличение числа последователей этой организации, а также вел скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, а также хранил по адресу проживания запрещенную экстремистскую литературу", - уточнили в суде.
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24 января, 15:28
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В феврале прошлого года экстремист был задержан правоохранителями. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти".
Суд приговорил его к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.
В феврале Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Они обвиняются в участии в деятельности "Партии исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*), которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, уточнили в суде.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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