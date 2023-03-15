https://crimea.ria.ru/20230315/uchastnik-krymskoy-yacheyki-khizb-ut-takhrir-prigovoren-k-105-godam-1127564329.html

Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам

Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам

Южный окружной военный суд приговорил члена крымской экстремистской ячейки к 10,5 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T18:17

2023-03-15T18:17

2023-03-15T18:30

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил члена крымской экстремистской ячейки к 10,5 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Установлено, что с 2015 года подсудимый был членом структурного подразделения запрещенной международной террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.В феврале прошлого года экстремист был задержан правоохранителями. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти".Суд приговорил его к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.В феврале Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Они обвиняются в участии в деятельности "Партии исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*), которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, уточнили в суде.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в судеПризывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремистаНа Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой

https://crimea.ria.ru/20230124/v-krymu-razgromili-yacheyku-islamistov-iz-khizb-ut-takhrir-1126556947.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, южный окружной военный суд, происшествия, безопасность, новости, общество, закон и право