https://crimea.ria.ru/20230315/uchastnik-krymskoy-yacheyki-khizb-ut-takhrir-prigovoren-k-105-godam-1127564329.html
Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
Южный окружной военный суд приговорил члена крымской экстремистской ячейки к 10,5 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T18:17
2023-03-15T18:17
2023-03-15T18:30
крым
южный окружной военный суд
происшествия
безопасность
новости
общество
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/30/1117993009_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_cf24680a30c1a4ab081782416cb610f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил члена крымской экстремистской ячейки к 10,5 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Установлено, что с 2015 года подсудимый был членом структурного подразделения запрещенной международной террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.В феврале прошлого года экстремист был задержан правоохранителями. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти".Суд приговорил его к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.В феврале Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Они обвиняются в участии в деятельности "Партии исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*), которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, уточнили в суде.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в судеПризывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремистаНа Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
https://crimea.ria.ru/20230124/v-krymu-razgromili-yacheyku-islamistov-iz-khizb-ut-takhrir-1126556947.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/30/1117993009_403:0:3132:2047_1920x0_80_0_0_b1fa317482f0c8283ba2ddd6c59890e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, южный окружной военный суд, происшествия, безопасность, новости, общество, закон и право
Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
Суд приговорил участника крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* к 10,5 годам колонии
18:17 15.03.2023 (обновлено: 18:30 15.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил члена крымской экстремистской ячейки к 10,5 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что с 2015 года подсудимый был членом структурного подразделения запрещенной международной террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
"Осуществлял пропагандистскую работу, направленную на увеличение числа последователей этой организации, а также вел скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, а также хранил по адресу проживания запрещенную экстремистскую литературу", - уточнили в суде.
В феврале прошлого года экстремист был задержан правоохранителями. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти".
Суд приговорил его к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.
В феврале Верховный Суд Крыма оставил под стражей
шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Они обвиняются в участии в деятельности "Партии исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*), которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, уточнили в суде.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым: