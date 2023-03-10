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Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста
Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T13:16
2023-03-10T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, суд в Керчи приговорил к двум годам условно 31-летнюю местную жительницу, которая в социальных сетях призывала к насилию над русскими.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОСевастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернетеДвое крымчан получили срок за экстремизм
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, россия, симферополь
Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста

ФСБ: 23-летний крымчанин задержан за призывы к насилию по национальному признаку

13:16 10.03.2023 (обновлено: 13:19 10.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Крымчанин создал в социальной сети "ВКонтакте" учетную запись и под псевдонимом подготовил и разместил на своей странице текст, в котором содержатся призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам происхождения и национальности", – говорится в сообщении.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, суд в Керчи приговорил к двум годам условно 31-летнюю местную жительницу, которая в социальных сетях призывала к насилию над русскими.
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