https://crimea.ria.ru/20230310/prizyval-k-nasiliyu-v-krymu-fsb-zaderzhala-internet-ekstremista-1127461927.html

Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста

Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T13:16

2023-03-10T13:16

2023-03-10T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, суд в Керчи приговорил к двум годам условно 31-летнюю местную жительницу, которая в социальных сетях призывала к насилию над русскими.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОСевастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернетеДвое крымчан получили срок за экстремизм

https://crimea.ria.ru/20230307/v-koloniyu-na-85-let-sud-vynes-prigovor-za-feyki-o-rossiyskoy-armii-1127393880.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, россия, симферополь