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Двое крымчан получили срок за экстремизм - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Двое крымчан получили срок за экстремизм
Двое крымчан получили срок за экстремизм - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Двое крымчан получили срок за экстремизм
В Армянске суд вынес приговор двоим мужчинам за организацию деятельности экстремистской религиозной организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T16:04
2022-12-01T16:04
крым
армянск
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Армянске суд вынес приговор двоим мужчинам за организацию деятельности экстремистской религиозной организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Двое жителей Армянска, несмотря на принятие судом решения о запрете деятельности местной религиозной организации, продолжили ее работу.Суд квалифицировал их действия по ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации) и осудил их на 6 лет лишения свободы. Также они на пять лет лишены права заниматься просветительской деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в СМИ работой, размещать материалы в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.В отношении осужденных после отбытия основного наказания установлены ограничения: не изменять места жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории Армянска без специального на то разрешения. Мужчины взяты под стражу в зале суда.Приговор пока в законную силу не вступил.
https://crimea.ria.ru/20221201/organizatoru-yacheyki-khizb-ut-takhrir-v-krymu-dali-17-let-kolonii-1125638499.html
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крым, армянск, общество
Двое крымчан получили срок за экстремизм

Двое жителей Армянска получили срок за экстремизм

16:04 01.12.2022
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Павел Комаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Армянске суд вынес приговор двоим мужчинам за организацию деятельности экстремистской религиозной организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Двое жителей Армянска, несмотря на принятие судом решения о запрете деятельности местной религиозной организации, продолжили ее работу.
"Запрещенная деятельность выразилась в организации религиозных собраний с участием 30-40 человек, в том числе онлайн через Интернет, исповедовании религии с использованием запрещенной на территории России литературы, вовлечении в организацию жителей города", - говорится в сообщении.
Суд квалифицировал их действия по ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации) и осудил их на 6 лет лишения свободы. Также они на пять лет лишены права заниматься просветительской деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в СМИ работой, размещать материалы в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Суд
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В отношении осужденных после отбытия основного наказания установлены ограничения: не изменять места жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории Армянска без специального на то разрешения. Мужчины взяты под стражу в зале суда.
Приговор пока в законную силу не вступил.
 
КрымАрмянскОбщество
 
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