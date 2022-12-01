https://crimea.ria.ru/20221201/dvoe-krymchan-poluchili-srok-za-ekstremizm-1125639353.html

Двое крымчан получили срок за экстремизм

Двое крымчан получили срок за экстремизм - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Двое крымчан получили срок за экстремизм

В Армянске суд вынес приговор двоим мужчинам за организацию деятельности экстремистской религиозной организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T16:04

2022-12-01T16:04

2022-12-01T16:04

крым

армянск

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Армянске суд вынес приговор двоим мужчинам за организацию деятельности экстремистской религиозной организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Двое жителей Армянска, несмотря на принятие судом решения о запрете деятельности местной религиозной организации, продолжили ее работу.Суд квалифицировал их действия по ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации) и осудил их на 6 лет лишения свободы. Также они на пять лет лишены права заниматься просветительской деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в СМИ работой, размещать материалы в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.В отношении осужденных после отбытия основного наказания установлены ограничения: не изменять места жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории Армянска без специального на то разрешения. Мужчины взяты под стражу в зале суда.Приговор пока в законную силу не вступил.

https://crimea.ria.ru/20221201/organizatoru-yacheyki-khizb-ut-takhrir-v-krymu-dali-17-let-kolonii-1125638499.html

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армянск

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крым, армянск, общество