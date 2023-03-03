Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230303/na-khersonschine-nashli-taynik-ekstremista-s-natsistskoy-ekipirovkoy-1127316511.html
На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой - РИА Новости Крым, 03.03.2023
На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
В Херсонской области в доме одного из местных жителей силовики обнаружили тайник с боеприпасами, формой ВСУ и экипировкой нацистской Германии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T08:43
2023-03-03T08:43
херсонская область
происшествия
гу мвд по херсонской области
новости
новые регионы россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127317453_0:2:1153:651_1920x0_80_0_0_aaab460983a0745475c89977ac417797.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области в доме одного из местных жителей силовики обнаружили тайник с боеприпасами, формой ВСУ и экипировкой нацистской Германии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в Херсонской области.Как уточнили в ведомстве, житель Генического района ранее принимал участие в украинской силовой операции против граждан ДНР и ЛНР. "В одном из помещений под кроватью полицейские обнаружили три гранатометных выстрела, 267 патронов различного калибра, две гранаты и запалы к ним, один из которых модернизирован для установки "растяжки", - сказано в сообщении.Кроме того, в одной из комнат силовики нашли украинскую военную форму, а в хозпостройке на территории двора – головной убор, который носили солдаты фашистской Германии."Также изъяты документы, в том числе контракт с украинским военным ведомством", - уточнили в пресс-службе.В настоящее время полицейские разыскивают хозяина дома и тайника с боеприпасами. Предположительно, в доме, где обнаружили арсенал, длительное время никто не проживает.Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. В феврале проавоохранители обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. В улье хранились 505 патронов калибра 5,45 мм, в подсобке – 11 гранат и ручной гранатомет.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсеналМногие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – СальдоСальдо назвал ничтожным мнение G7 о статусе Херсонской области
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127317453_142:0:1011:652_1920x0_80_0_0_15fa0a26eded98203c3ec3ae388174de.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, новости, новые регионы россии, общество
На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой

Житель Херсонской области хранил дома арсенал боеприпасов и нацистскую экипировку

08:43 03.03.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиЖитель Херсонской области хранил дома арсенал боеприпасов и нацистскую экипировку
Житель Херсонской области хранил дома арсенал боеприпасов и нацистскую экипировку
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области в доме одного из местных жителей силовики обнаружили тайник с боеприпасами, формой ВСУ и экипировкой нацистской Германии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в Херсонской области.
Как уточнили в ведомстве, житель Генического района ранее принимал участие в украинской силовой операции против граждан ДНР и ЛНР.
"В одном из помещений под кроватью полицейские обнаружили три гранатометных выстрела, 267 патронов различного калибра, две гранаты и запалы к ним, один из которых модернизирован для установки "растяжки", - сказано в сообщении.
Кроме того, в одной из комнат силовики нашли украинскую военную форму, а в хозпостройке на территории двора – головной убор, который носили солдаты фашистской Германии.
"Также изъяты документы, в том числе контракт с украинским военным ведомством", - уточнили в пресс-службе.
В настоящее время полицейские разыскивают хозяина дома и тайника с боеприпасами. Предположительно, в доме, где обнаружили арсенал, длительное время никто не проживает.
Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. В феврале проавоохранители обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. В улье хранились 505 патронов калибра 5,45 мм, в подсобке – 11 гранат и ручной гранатомет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо
Сальдо назвал ничтожным мнение G7 о статусе Херсонской области
 
Херсонская областьПроисшествияГУ МВД по Херсонской областиНовостиНовые регионы РоссииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ
12:22Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника
12:06В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину
11:53В Крыму из горящего дома спасли мужчину
11:23Пытался переплыть границу: в Крыму петербуржца осудили за госизмену
11:12Рост по COVID-19: сводка по Крыму и Севастополю
10:34Очередь на Керченскую переправу растет
10:13Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
10:02Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов
09:45Формированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск
09:27Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма
09:21ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
08:43На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
08:26В Крыму начали сеять яровые культуры
08:01Хроника Крымской весны: 3 марта
07:43"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опыт
07:03Самбист из Севастополя отправится на чемпионат Европы
00:01Прохладная пятница: прогноз погоды для Крыма на 3 марта
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:03Главные события и заявления дня: 2 марта
Лента новостейМолния