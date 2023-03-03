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На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой - РИА Новости Крым, 03.03.2023
На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
В Херсонской области в доме одного из местных жителей силовики обнаружили тайник с боеприпасами, формой ВСУ и экипировкой нацистской Германии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T08:43
2023-03-03T08:43
2023-03-03T08:43
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области в доме одного из местных жителей силовики обнаружили тайник с боеприпасами, формой ВСУ и экипировкой нацистской Германии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в Херсонской области.Как уточнили в ведомстве, житель Генического района ранее принимал участие в украинской силовой операции против граждан ДНР и ЛНР. "В одном из помещений под кроватью полицейские обнаружили три гранатометных выстрела, 267 патронов различного калибра, две гранаты и запалы к ним, один из которых модернизирован для установки "растяжки", - сказано в сообщении.Кроме того, в одной из комнат силовики нашли украинскую военную форму, а в хозпостройке на территории двора – головной убор, который носили солдаты фашистской Германии."Также изъяты документы, в том числе контракт с украинским военным ведомством", - уточнили в пресс-службе.В настоящее время полицейские разыскивают хозяина дома и тайника с боеприпасами. Предположительно, в доме, где обнаружили арсенал, длительное время никто не проживает.Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. В феврале проавоохранители обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. В улье хранились 505 патронов калибра 5,45 мм, в подсобке – 11 гранат и ручной гранатомет.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсеналМногие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – СальдоСальдо назвал ничтожным мнение G7 о статусе Херсонской области
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, новости, новые регионы россии, общество
На Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкой
Житель Херсонской области хранил дома арсенал боеприпасов и нацистскую экипировку
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области в доме одного из местных жителей силовики обнаружили тайник с боеприпасами, формой ВСУ и экипировкой нацистской Германии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в Херсонской области.
Как уточнили в ведомстве, житель Генического района ранее принимал участие в украинской силовой операции против граждан ДНР и ЛНР.
"В одном из помещений под кроватью полицейские обнаружили три гранатометных выстрела, 267 патронов различного калибра, две гранаты и запалы к ним, один из которых модернизирован для установки "растяжки", - сказано в сообщении.
Кроме того, в одной из комнат силовики нашли украинскую военную форму, а в хозпостройке на территории двора – головной убор, который носили солдаты фашистской Германии.
"Также изъяты документы, в том числе контракт с украинским военным ведомством", - уточнили в пресс-службе.
В настоящее время полицейские разыскивают хозяина дома и тайника с боеприпасами. Предположительно, в доме, где обнаружили арсенал, длительное время никто не проживает.
Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. В феврале проавоохранители обнаружили два тайника с боеприпасами
. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. В улье хранились 505 патронов калибра 5,45 мм, в подсобке – 11 гранат и ручной гранатомет.
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